Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasını değiştirebilir

Hong Kong, Singapur ve Osaka, daha yeni dünyanın en pahalı şehirleri olarak belirlendi. Ancak koronavirüs salgınının tam anlamıyla etkisini göstermesinden sonra durum değişebilir.

Gelirlerinin büyük kısmını turizmden sağlayan şehirler, ekonomilerinin küçülmesi ve fiyatlarının aşağı düşmesiyle daha da ucuzlayabilir.

Bu, dünya çapında yaşam maliyetlerini izleyen Economist İntelligence Unit'in (EIU) tahmini.

EIU'nun 2020 Dünya Çapında Yaşam Maliyeti Araştırması, geçen yılın Kasım ayında koronavirüs salgınının pandemi ilan edilmesinden önce derlendi. Bir sonraki araştırmaları çok farklı olabilir.

EIU'nun baş ekonomisti Simon Baptist, "Turizmle geçinen şehirler fiyatlar üzerinde aşağı yönlü bir baskı görebilir. Yani Singapur ve Hong Kong ilk sıralardaki yerlerini koruyamayabilir. Başka bir şehri sıralamanın başında görebiliriz." dedi.

Koronavirüs salgını, dünya ekonomisini sarstı. En ağır darbeler alanlar arasında seyahat ve turizm sektörleri var.

Hong Kong ve Singapur eğlence sektörü, restoranları ve konaklama tesislerine talep düştükçe, gelirlerinde büyük bir azalma görülebilecek iki şehir.

Düşük talep ucuzlatabilir

Bu daha düşük talep, fiyatları indirip, şehirleri sakinleri için ucuzlatabilir.

Japonya'nın üçüncü büyük kenti Osaka, Yen'in değerinin artmasıyla, daha da pahalanıp, EUI sıralamasında Paris'i en pahalı üç kent arasından çıkartmıştı.

Araştırmacılar 160 ürün ve hizmet üzerinden 400'den fazla fiyata baktı.

Bunlar arasında, Çin'deki büyük tedarik zincirinde sorunlar yaşayan otomotiv elektronik ürünler de vardı.

Otomotiv endüstrisinde, Çin'de Ocak ve Şubat aylarındaki fabrika kapanmalarından olumsuz etkilenmesine rağmen, üretim düzeyleri yavaş yavaş koronavirüs öncesi haline geliyor.

Bu da üreticilerin ve satıcıların daha ellerinde daha fazla stok kalmasından ötürü, araç fiyatlarının ucuzlaması anlamına gelebilir.

EIU'da endüstri yöneticisi olarak çalışan Ana Nicholls, "Talep geri gelmeye başladığında, otomobil üreticileri ve satıcılar bazı kayıplarını geri kazanmaya çalışırken, araç fiyatlarının genellikle daha yüksek değil, daha düşük olmasını bekleriz. Otomobilin önemli bir sektör olduğu bazı ülkelerde veya bölgelerde, devlet yardımları da fiyatların düşmesine yardımcı olacaktır." dedi.

Nicholls "Tüketiciler daha güçlü tedarik zinciri ve daha az kesintiye sahip araba markalarına geçebilir" diye de ekledi.