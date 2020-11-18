Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri listesini değiştirdi, İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında - Son Dakika
BBC

Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri listesini değiştirdi, İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında

18.11.2020 12:47
Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri listesini değiştirdi, İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında, System.String[]

Yeni hazırlanan bir hayat pahalılığı raporuna göre dünyanın en pahalı üç kenti Hong Kong, Zürih ve Paris oldu.

Yeni hazırlanan bir hayat pahalılığı raporuna göre dünyanın en pahalı üç kenti Hong Kong, Zürih ve Paris oldu.

İstanbul ise bir yıl önceki listeye kıyasla pahalılık sıralamasında en çok yükselen kent oldu. İstanbul, 24 sıra birden yükseldi ve dünyanın en pahalı 96. kenti oldu.

Geçen yıl Hong Kong ile aynı düzeyde olan Singapur ve Osaka ise sıralamada gerilere düştü.

Economist dergisinin araştırma birimi Economist Intelligence Unit'in (EIU) yıllık raporuna göre, Singapur'daki fiyatlar yabancı çalışanların Covid-19 salgını nedeniyle ülkeden çıkması nedeniyle düştü.

Çoğu Çin kenti de, ABD ve Çin arasındaki gerilimin fiyatları artırmasından dolayı pahalandı.

EUI Dünya Hayat Pahalılığı biriminin başı Upasana Dutt "Son yıllarda genelde Asya şehirleri sıralamada başı çekiyordu, ancak salgın bu yılki sıralamayaı değiştirdi" dedi.

Tayland'ın başkenti Bangkok da listede 20 sıra birden geriledi ve 46. en pahalı şehir oldu.

EIU'nun raporu, yabancı çalışanlar için hazırlanıyor ve uluslararası şirketlerin çalışanlarının iş gezileri ve yabancı çalışanlara yönelik maaş ve masraf ödemelerini belirlemekte kullandığı verilerle hazırlanıyor.

Çoğu Çin kenti, ABD-Çin arasında tedarik zincirlerini zorlayan ve tüketici fiyatlarını artıran teknoloji savaşı yüzünden listede ön sıralara çıktı.

Batı Avrupa kentleri artık pahalı

Latin Amerika, Afrika ve Doğu Avrupa kentleri geçen yıldan bu yana ucuzlarken, Batı Avrupa kentleri daha pahalı oldu.

En pahalı 10 kentin dördü, Zürih, Paris, Cenevre ve Kopenhag oldu.





Bütün kentlerdeki yaşam pahalılığının New York'ta yaşamanın maliyetiyle kıyaslandığı listede bu durumun Avrupa para birimlerinin değerli olmasını yansıtıyor.

En büyük fiyat artışlarıysa, Amerikan ambargoları yüzünden İran'ın başkenti Tahran'da kayıtlara geçti.

Pahalı sigaralar, ucuz gömlekler

EIU Dünya Yaşam Pahalılığı endeksi, 130 büyük kentte Eylül ayındaki mal ve hizmet fiyatlarını kıyaslıyor.

Genel olarak fiyatlar sabit kaldı, ancak rapora göre temel tüketim maddelerinin fiyatları, diğerlerine kıyasla daha dirençliydi.

Lojistik sorunlar da fiyatları artırırken, tuvalet kağıdı ve makarna gibi ürünlerdeki problemler aynı kategoride fiyatları yükseltti.

Raporda yer verilen 10 mal ve hizmet kategorisinde en büyük artış tütün ve eğlencede görülürken, giyecek fiyatlarında en büyük düşüşü görüldü.

Dut "Tüketici ürünlerinde en keskin fiyat artışı bilgisayar fiyatlarında olurken, giyecek fiyatlarında düşüş oldu" dedi.

Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri listesini değiştirdi, İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında
Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri listesini değiştirdi, İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında

Koronavirüs, İstanbul, Paris, Zürih, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri listesini değiştirdi, İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR

Son Dakika

Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Kılıçdaroğlu'ndan kendisini tehdit eden Alaattin Çakıcı hakkında suç duyurusu! Babasının cenaze törenine katılmayan Burak Deniz'den pes dedirten açıklama: Zamansal açıdan gidemedim Korona için yeni tedbirler peş peşe açıklanırken İstanbul'dan gelen görüntüler pes dedirtti Akşener yapılan kısıtlamaları yeterli bulmadı: 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan edilsin Ayda'nın ölen annesi enkaz altında kızına, "Baban bizi gelip kurtaracak" diye moral vermiş Son dakika haberi! Sri Lanka'da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi Cerrahpaşa Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen: Yoğun bakım doluluk oranı Nisan'dan daha kötü
Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir Son Dakika! Türk Hava Yolları: Hafta sonları kısıtlama saatlerinde bileti olan yolcular uçuş belgeleriyle seyahat edebilir         
12:59
MHP'den ihraç edilen vekilden Alaattin Çakıcı'ya eleştiri: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok MHP'den ihraç edilen vekilden Alaattin Çakıcı'ya eleştiri: Kılıçdaroğlu'na hakaret etme hakkı yok         
12:10
Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı Mesut Özil'den 6 gol yiyen Almanya'ya 'Boateng' göndermesi: Tam zamanı         
11:41
"Salgın bütün ülkeye yayılmış durumda" diyen bakan Koca üç kentimize dikkat çekti         
11:36
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: 16 ayrı aşı çalışması yapılıyor, sene bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim         
11:03
Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı Oyuncu Gülse Birsel, sokağa çıkma kısıtlamasına Burhan Altıntop karakterinin videosuyla gönderme yaptı         
10:42
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı? Oyuncu Alper Saldıran, Masumlar Apartmanı dizisinden ayrıldı mı?         
09:52
Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin Kasksız yakalanan İrem Sak'ın ağabey korkusu: Aman o görmesin         
08:18
MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu MasterChef Türkiye'de kıyasıya mücadele! 25 bin TL'lik ödülün sahibi belli oldu         
07:42
Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu Ailesinden haber alamayan evlat, anne ve babasını sofrada ölü buldu         
01:59
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi İspanya evinde Almanya'yı 6-0 yendi         
00:36
Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı Fatih Altaylı kafa karıştıran tedbirlerle ilgili esprili yorumu canlı yayına taşıdı, konuklar gülmekten kırıldı         
23:10
İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor İngiltere'de üretilen maske, koronavirüsü yüzde 90 öldürüyor         
18:59
Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar Sütyen paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı Aynur Aydın'dan peş peşe cesur pozlar         
15:57
Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 13:09:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs dünyanın en pahalı şehirleri listesini değiştirdi, İstanbul artık en pahalı 100 kent arasında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei