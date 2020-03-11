Koronavirüs'e karşı hayvan barınağı ziyaretlere kapatıldı - Son Dakika
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Koronavirüs'e karşı hayvan barınağı ziyaretlere kapatıldı

6 saat önce

Sivas Belediyesi, korona virüsün yayılmasına yönelik aldığı tedbirler kapsamında hayvan barınağını bir süreliğine ziyarete kapattı.

Koronavirüs'e karşı hayvan barınağı ziyaretlere kapatıldı, System.String[]

Sivas Belediyesi, korona virüsün yayılmasına yönelik aldığı tedbirler kapsamında hayvan barınağını bir süreliğine ziyarete kapattı.


Hayvan severlerin sık sık ziyaret ettiği Sivas Belediyesi Hayvan Barınağı, korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatıldı. Ziyaretçilerin ve hayvanların sağlığının korunması amacıyla ziyarete kapatılan barınakta dezenfekte ve ilaçlama çalışmaları yapılacak.


Barınak, korona virüs tehdidinin ortadan kalkmasıyla beraber tekrar ziyarete açılacak. - SİVAS

Sivas Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 02:04 Kaynak: İHA
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