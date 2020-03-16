Koronavirüs'e şarkı yazdılar - Son Dakika

Gümüşhane'de müzisyenler tüm dünyada korku ve paniğe neden olan Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) dikkat çekmek için 'Oy korona korona' adlı parçayı yazıp seslendirdi.



Gümüşhane Gençlik Merkezi müzik grubu üyelerinden Gökhan Zengin, Tuğrul Meral, Burak Aksoy, Alican Us, Mehmet Barka ve Arifcan Doğan'dan oluşan koro birlikte yazıp kemençe ve gitar eşliğinde söyledikleri parçayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Koronavirüs hastalığını ciddiye alıp bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapmak ve bu durumu fırsata çevirenleri irdelemek için parçayı yazdıklarını kaydeden müzisyenler daha önce koronavirüsle ilgili beste yapanların durumu dalgaya aldığı için bu tarz bir beste yazdıklarını söyledi.



Sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım alan parçanın sözleri şöyle:



"Çin'den çıktım ben yola



Benim adum korana



Sınır sınır dolaştum



Türkiye'ye ulaştum.



Oy Korona korana



De get benden oyana



Dünyalari verurum çaresini bulana.



Gittik baktık raflara



Kolonyalar çok para



Alamadık kolonya



Ya olursak korona.



Okulları kapattun



Stoklaru tükettun



Bu kadar insanlari



Kuyruklarda beklettin.



Oy Korona korana



De get benden oyana



Dünyalari verurum çaresini bulana." - GÜMÜŞHANE