Koronavirüs'e şarkı yazdılar - Son Dakika
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Koronavirüs'e şarkı yazdılar

6 saat önce

Gümüşhane'de müzisyenler tüm dünyada korku ve paniğe neden olan Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) dikkat çekmek için 'Oy korona korona' adlı parçayı yazıp seslendirdi.

Koronavirüs'e şarkı yazdılar, System.String[]

Gümüşhane'de müzisyenler tüm dünyada korku ve paniğe neden olan Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) dikkat çekmek için 'Oy korona korona' adlı parçayı yazıp seslendirdi.


Gümüşhane Gençlik Merkezi müzik grubu üyelerinden Gökhan Zengin, Tuğrul Meral, Burak Aksoy, Alican Us, Mehmet Barka ve Arifcan Doğan'dan oluşan koro birlikte yazıp kemençe ve gitar eşliğinde söyledikleri parçayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Koronavirüs hastalığını ciddiye alıp bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapmak ve bu durumu fırsata çevirenleri irdelemek için parçayı yazdıklarını kaydeden müzisyenler daha önce koronavirüsle ilgili beste yapanların durumu dalgaya aldığı için bu tarz bir beste yazdıklarını söyledi.


Sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım alan parçanın sözleri şöyle:


"Çin'den çıktım ben yola


Benim adum korana


Sınır sınır dolaştum


Türkiye'ye ulaştum.


Oy Korona korana


De get benden oyana


Dünyalari verurum çaresini bulana.


Gittik baktık raflara


Kolonyalar çok para


Alamadık kolonya


Ya olursak korona.


Okulları kapattun


Stoklaru tükettun


Bu kadar insanlari


Kuyruklarda beklettin.


Oy Korona korana


De get benden oyana


Dünyalari verurum çaresini bulana." - GÜMÜŞHANE

Gökhan Zengin, Koronavirüs, Gümüşhane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:28 Kaynak: İHA
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