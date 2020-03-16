Koronavirüs'e şarkı yazdılar - Son Dakika
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Koronavirüs'e şarkı yazdılar

6 saat önce

Koronavirüs'e şarkı yazdılar Gümüşhane'de müzisyenler tüm dünyada korku ve paniğe neden olan Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) dikkat çekmek için 'Oy korona korona' adlı parçayı yazıp seslendirdi.

Koronavirüs'e şarkı yazdılar

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de müzisyenler tüm dünyada korku ve paniğe neden olan Koronavirüs Hastalığına (Covid-19) dikkat çekmek için 'Oy korona korona' adlı parçayı yazıp seslendirdi.

Gümüşhane Gençlik Merkezi müzik grubu üyelerinden Gökhan Zengin, Tuğrul Meral, Burak Aksoy, Alican Us, Mehmet Barka ve Arifcan Doğan'dan oluşan koro birlikte yazıp kemençe ve gitar eşliğinde söyledikleri parçayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Koronavirüs hastalığını ciddiye alıp bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapmak ve bu durumu fırsata çevirenleri irdelemek için parçayı yazdıklarını kaydeden müzisyenler daha önce koronavirüsle ilgili beste yapanların durumu dalgaya aldığı için bu tarz bir beste yazdıklarını söyledi.

Sosyal medyada çok sayıda beğeni ve paylaşım alan parçanın sözleri şöyle:

"Çin'den çıktım ben yola

Benim adum korana

Sınır sınır dolaştum

Türkiye'ye ulaştum.

Oy Korona korana

De get benden oyana

Dünyalari verurum çaresini bulana.

Gittik baktık raflara

Kolonyalar çok para

Alamadık kolonya

Ya olursak korona.

Okulları kapattun

Stoklaru tükettun

Bu kadar insanlari

Kuyruklarda beklettin.

Oy Korona korana

De get benden oyana

Dünyalari verurum çaresini bulana."

Koronavirüs'e şarkı yazdılar

Koronavirüs, Gümüşhane, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:04 Kaynak: İHA
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