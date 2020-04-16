'Koronavirüs'e uyarladığı şarkıyla evde kalanları eğlendiriyor - Son Dakika

Siirt'te yerel şarkıcı İsa Danış (67), Arapça 'koronavirüsü' şarkısı besteledi.

Danış, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalara getirilen sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek zamanının büyük bölümünü evde müziğe ayırıyor.

Danış, sosyal medya üzerinden kendisine iletilen talep üzerine uyarladığı korona şarkısını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı.

50 yıllık müzik hayatında 250'ye yakın Arapça eser bestelediğini, son bestesinin sıkıntılı geçen günlerde biraz keyif almak için yaptığını belirtti.

"Evde kal" çağrısına kendisinin de uyduğunu belirten Danış, şöyle konuştu:

"Yasak öncesi müzisyen arkadaşlarımla bir araya gelerek bestelediğimiz şarkıları söylüyorduk. Ancak koronavirüs nedeniyle artık bir araya gelemediğimiz için biz de internet üzerinden canlı bağlantı yaparak karşılıklı şarkı söylüyoruz.. Arapça korona şarkımı zor geçen bu günlerde herkesin keyif alması için besteledim. Paylaştığım sosyal medyadan da takipçilerimden büyük beğeni aldım."

Cümbüşçü Hilmi Geyik de koronavirüs nedeniyle bir araya gelemedikleri camiadaki arkadaşlarıyla internetten canlı bağlantı sağlayarak çalışmalarını yaptıklarını söyledi.