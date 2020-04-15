Koronavirüs eğitim ihracatını da etkiledi: Yüzde 50 öğrenci kaybı var - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs eğitim ihracatını da etkiledi: Yüzde 50 öğrenci kaybı var - Son Dakika

Koronavirüs eğitim ihracatını da etkiledi: Yüzde 50 öğrenci kaybı var

7 saat önce

Koronavirüs eğitimde de bir takım tedbirlerin alınmasına neden oldu ve örgün eğitim yerini uzaktan eğitime bıraktı.

Koronavirüs eğitim ihracatını da etkiledi: Yüzde 50 öğrenci kaybı var, System.String[]

Koronavirüs eğitimde de bir takım tedbirlerin alınmasına neden oldu ve örgün eğitim yerini uzaktan eğitime bıraktı. Buna ek olarak koronavirüsten eğitim ihracatının da etkilendiğini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Dünyada yaklaşık 6 milyon uluslararası öğrenci var. Salgının etkisiyle bu öğrencilerin yüzde 50'si kendi ülkesine döndü, kalanlar ise ülkelerine dönmek için çaba sarf ediyor" dedi.

Üniversitelerde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenci sayısı 178 bin olan Türkiye, en çok uluslararası öğrencisi bulunan ülkeler arasında yer almaya başlamıştı. Dünyayı etkisi altına alan ve birçok alanda etkisini gösteren koronavirüs eğitim ihracatını da etkiledi. Uluslararası öğrenci sıralamasında baş aktör olan Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada gibi ülkeler de bu durumdan etkilendi. Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Yönetim Kurulu Üyesi ve HİB Eğitim Komitesi Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Dünyadaki uluslararası öğrencilerin şu anda yüzde 50'lik bir bölümü kendi ülkesine döndü ve kalan bölümü de çaba ve arayış içerisinde. Mayıs sonuna gelindiğinde bu öğrencilerin hemen hemen yüzde 80'i kendi ülkelerine dönecek demektir. Türkiye'nin 2019-2020 akademik yılında uluslararası öğrencilerden 5 milyar dolar girdisi var. Öğrencilerin yüzde 50'sinin ülkesine dönmesiyle ödemelerde zafiyet oluştu. Şu an itibariyle 3'te 1 bir kayıp var diyebiliriz" dedi.

ABD'DE BAZI ÜNİVERSİTELER KAPANMAYLA KARŞI KARŞIYA

Uluslararası öğrenci hareketliliğini anlatan Doç. Dr. Mustafa Aydın, bu süreçte İngiltere'nin 100 milyon pound kaybettiğini vurgularken, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bazı üniversitelerin kapanma ile karşı karşıya geldiğine dikkat çekti.

Doç. Dr. Aydın, "Amerika'daki üniversitelerin öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu yabancı öğrencilerden meydana geliyor. Bu üniversiteler, bu öğrencilerden aldıkları paralarla ayakta kalabiliyordu. Bu öğrencilerin önümüzdeki yıl dönme ihtimali zayıf olursa, bu üniversitelerin ayakta kalması mümkün olmayacak. Türkiye'deki ve dünyadaki genel durum budur.  Türkiye'deki öğrencilerin de yüzde 50'si ülkemizi terk etti geriye kalan ise ülkeyi terk etmek için arayış içerisinde. Önümüzdeki yıl bu sıkıntıları asgariye indirmek için önerilerimiz ve taleplerimiz var" diye konuştu.

"UZAKTAN TANITIMLAR GERÇEKLEŞEBİLİR"

Üniversitelerin yurt dışından öğrenci temin etmek için yaptıkları çalışmalarının yüzde 60'ının Ticaret Bakanlığı tarafından desteklendiğini belirten Doç. Dr. Aydın, bu teşvik ve desteklerin devam etmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Bu desteklerle biz uzaktan, online tanıtım yaparak bu ülkelere gitmeden o ülkedeki acentaları devreye sokarak, bu tanıtımlara devam edip asgariye indirebiliriz. Ticaret Bakanlığımızdan üniversitelere vermiş olduklarını tanıtım destek ve teşviklerinin online ve uzaktan tanıtıma aktarılmasını talep ediyoruz" dedi.

DOÇ. DR. AYDIN'DAN YÖK'E ÇAĞRI

Koronavirüs dolayısıyla Türkiye'nin karşılaşmış olduğu sıkıntılar içerisinde Yükseköğretim Kurulu'nun olağanüstü bir çaba sarf ettiğini ve dünyaya örnek olabilecek bir sistemle çalışıldığını ifade eden Doç. Dr. Mustafa Aydın, sözlerine şöyle devam etti:

"YÖK'ten de şunları bekliyoruz. Şu anda bir uzaktan eğitim sistemine geçtik. Artık bütün alanlarda üniversiteler uzaktan eğitim yapıyor. Bu sürecin mayıs sonunda biteceği pek gözükmüyor.  Yaz aylarında azalsa bile bir kısım ülkelerden uluslararası öğrenci Türkiye'ye gelmekten çekinecektir. Bunun sıfırlanmasını bekleyecektir ya da Türkiye bu öğrencilerin gelmesini istemeyecektir. O ülkede sıkıntı olduğu için girişler yasak olabilir. Biz şuanda uzaktan eğitim yapabiliyorsak, 2020-2021 akademik yılında da uzaktan eğitim sisteminin aynen devam ettirilmesini talep ediyoruz. Eğer YÖK böyle bir açılım yapar ise, öğrenciler yüz yüze eğitim yapabilir. Türkiye'ye gelemeyen, kendi ülkesi tarafından da gönderilmesi yasaklanan veya Türkiye tarafından girmesi yasaklanan öğrenciler uzaktan eğitim yöntemiyle şu anda olduğu gibi eğitimlerine devam edebilirler."

Eylül ayında yapılan kayıtların bahar döneminde de yapılabileceğini ifade eden Aydın, "Yükseköğretim sistemine göre ön lisans ve lisans programlarımız için kayıtlar Eylül ayında yapılmaktadır. Dünyanın birçok yerinde bahar yarıyılında da üniversiteye kayıt olabiliyorsunuz. Biz de bu virüs dolayısıyla yaz ayında da sıkıntı devam ederse öğrencilerin eylül ayında kayıtlarında sıkıntı yaşanmaması için bahar döneminde kayıt yaptırabilmelerini istiyoruz. Böylece zararı yine asgari seviyeye indirebiliriz" diye konuştu.

YERİNDE UYGULAMA EĞİTİMLERİ İÇİN YENİ YÖNTEMLER GELİŞTİRİLDİ

YÖK'ün vakıf ve devlet olmak üzere bütün üniversitelerde ciddi şekilde online ve uzaktan eğitim sistemlerini yöneterek öğrencilerin eğitimde mağduriyetini ortadan kaldırdığına vurgu yapan İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, yerinde uygulama eğitimleri için de yeni yöntemler geliştirdiklerini ifade etti.

Doç. Dr. Aydın, "Yerinde uygulama eğitimlerimiz için de yeni yöntemler geliştirildi. Gidip onu yapmak kadar verimli olmayabilir ancak yüzde 70'lik bir verime ulaşacak şekilde yerinde uygulamalarda yapılmaktadır. Böylece hiçbir öğrencinin mağduriyetine sebebiyet vermeden, eğitim kesintisiz devam etmektedir. Öğrencinin gayretiyle verimliliği yakalayabiliyoruz" dedi.

YÖK UZAKTAN EĞİTİM SÜRECİNİ ÇOK İYİ YÖNETTİ

23 Mart'ta üniversitelerin uzaktan eğitime geçiş sürecini son derece başarıyla yöneten YÖK'e özel bir teşekkür edilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Bu süreçte YÖK Başkanımız SayınProf.Dr.M. Yekta Saraç hocamızın liderliğinde üniversitelerimiz hızlı bir şekilde uzaktan ve Online eğitim sistemine geçiş sağladı. Bu vesile ile kesintisiz bir eğitimin sürdürülebilirliğini sağlayan YÖK çalışanlarına da şükranlarımızı sunuyoruz" şeklinde konuştu.


Yükseköğretim Kurulu, Koronavirüs, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 02:03 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi
Çeşme Belediyesi'nden "Tekrar buluşacağız" temalı "Evde kal Türkiye" videosu İş adamı Ercan Malkoç, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, karşısında anne ve babasını gözyaşlarına boğuldu 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor Akvaryuma gizlice giren Keşkül isimli kedinin köpek balığıyla karşılaştığı anlar izleyenleri gülümsetti Sahibi koronavirüsü atlatan papağan: Evden çıkma, evde kal DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak
Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı Galatasaray'ın eski hocası Souness, Şükrü Saraçoğlu Stadı'na bayrak diktiği anları anlattı         
21:07
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi         
21:05
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti         
20:46
Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı Rus psikolog, koronavirüs karşısında en kırılgan iki grubu paylaştı         
20:43
Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı Boateng ve Lens, Türkiye'den ayrıldı         
20:36
Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı Alkmaar, Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine aldı         
20:24
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı         
20:18
Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak Almanya'da koronavirüs tedbirleri gevşetiliyor: 4 Mayıs'tan sonra okullar, kütüphaneler ve müzeler kademeli olarak açılacak         
20:12
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 1518'e yükseldi         
20:02
Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler? Sokağa çıkma yasağında nasıl izin alınır? İstisna kapsamında olan vatandaşlar kimler?         
19:56
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı         
19:48
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi         
19:12
ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu ABD'de 10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki genç kadına uyuduğu sırada cinsel istismarda bulundu         
19:10
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi         
19:07
Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı Eski eşini kaçırıp darp eden şüpheli, saklandığı konteynerde yakalandı         
18:53
Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı Filip Novak şinitzel yaptı, yemek pasını Campi'ye attı         
18:48
Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi Ünlü deprem uzmanı Naci Görür, Hatay'da peş peşe meydana gelen 3 depremi değerlendirdi         
18:47
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum: Üzüntüyle karşılıyoruz         
18:47
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi         
18:33
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor         
18:25
Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti Türkiye'de koronavirüs salgınında zinciri kıran filyasyon sisteminin ayrıntıları netleşti         
17:58
Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor Radamel Falcao evde çalışmalarını sürdürüyor         
17:51
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor         
17:40
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu         
17:32
Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak Fahiş fiyat uygulayanların cezası 100 bin TL'ye, stokçuluk yapanların cezası ise 500 bin TL'ye çıkacak         
17:27
Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi         
17:25
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor         
17:18
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna uğurlandı         
17:09
Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi         
17:08
Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü Umre dönüşü karantinada kaldıktan sonra evine dönen kadın, koronavirüsten öldü         
17:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2020 21:13:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs eğitim ihracatını da etkiledi: Yüzde 50 öğrenci kaybı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]