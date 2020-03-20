Koronavirüs - Elon Musk koronavirüs salgınını 'ciddiye almamakla' eleştirildi - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji Koronavirüs - Elon Musk koronavirüs salgınını 'ciddiye almamakla' eleştirildi - Son Dakika

Koronavirüs - Elon Musk koronavirüs salgınını 'ciddiye almamakla' eleştirildi

6 saat önce

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, yetkililerin koronavirüs salgınının ciddiye alınması gerektiği yolundaki çağrılarına rağmen Twitter'daki 32,5 milyon takipçisiyle bunun aksi yönde mesajlar paylaştığı için eleştirildi.

Koronavirüs - Elon Musk koronavirüs salgınını 'ciddiye almamakla' eleştirildi, System.String[]

Tesla ve SpaceX'in kurucusu Güney Afrikalı girişimci Elon Musk, yetkililerin koronavirüs salgınının ciddiye alınması gerektiği yolundaki çağrılarına rağmen Twitter'daki 32,5 milyon takipçisiyle bunun aksi yönde mesajlar paylaştı.

Mesajlarında hastalığın çocuklar üzerindeki etkileriyle ilgili yanıltıcı bilgilere yer veren Musk, Kuzey California'da yerel yönetimin evlerden çıkılmaması konusundaki kararına rağmen fabrikasını dün akşama kadar açık tuttuğu için de eleştirildi.

Guardian gazetesinin haberine göre Musk'ın son birkaç haftadır koronavirüsle ilgili Twitter mesajları takipçilerinden tepki aldı.

'Çocukları etkilemiyor'

Tesla CEO'su Perşembe günü, salgının ciddiyeti konusunda mesajlar paylaşmaya devam etti.

Musk, koronavirüsle ilgili kararların yetersiz ve şüpheli bilgilere dayandığını söyleyen Stanford Üniversitesi'nden salgın hastalıklar uzmanı Prof. PA Ionnidis'in, sağcı yorumcu ben Shapiro'nun sitesindeki yazısına yanıt verdi.

Elon Musk, "Kanımca bu profesör haklı" dedi ve yeni vakaların yavaşladığına işaret eden bir grafik paylaştı.

Musk aynı gün, virüsün çocuklara etkisi konusunda yanıltıcı bir bilgi paylaştı.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi CDC, bugüne kadar koronavirüs hastası çocuklar hakkında yapılmış en kapsamlı araştırmasında çocukların daha hafif belirtiler gösterdiğini vurguladı.

Araştırmada ağır ya da kritik derecede hasta olan çocukların oranının çok düşük olduğu belirtilmesine karşın, çocukların yetişkinlerle eşit derecede risk altında olduğuna dikkat çekildi.

Musk bu raporu Twitter'da "Çocuklar temel olarak bu hastalıktan etkilenmiyor" diye yorumladı. Uzmanlara göre bu yanlış bir bilgi.

Fabrika kapandı

Elon Musk, bu hafta San Francisco'da yetkililerin zorunlu olmayan işletmelerin kapanması kararına rağmen Tesla'nın fabrikasını açık tuttuğu için çalışanları tarafından eleştirilmişti.

Şirket, fabrikadaki personel sayısını 10 bin'den 2.500'e düşürme kararına rağmen çalışanlar BuzzFeed haber sitesine, çalışma koşullarından kaygı duyduklarını söylemişti.

Şirketten dün akşam yapılan açıklamada fabrikada salgın karşısında önlem olarak 23 Mart akşamına kadar üretimin durdurulacağı belirtildi.





Nicola Tesla, Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:50 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, en riskli 5 şehrimizi açıkladı
BDDK'dan bankalara kredi çağrısı: Kısıtlamaya gitmeden hızlıca karşılayın Denetimler yurt dışından gelenlerin karantina kuralına uymadıklarını ortaya çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi         
22:14
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi         
19:42
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi Son Dakika: Benzin ve motorine zam geldi         
18:03
Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı Bikini giyip maske ve eldiven takan Brezilyalı model, korona için kampanya başlattı         
11:56
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı         
10:22
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı         
10:04
Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı Son Dakika: 2019 yılında Türkiye'de işsiz sayısı 932 bin kişi arttı         
10:01
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi Son dakika: Erdoğan'ın imzasıyla, kovid-19 tedbirleri kapsamında her türlü toplantı ertelendi         
08:28
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı Koronavirüs salgını sebebiyle peygamberin mescidinde bulunmak ve namaz kılmak yasaklandı         
03:18
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 23:21:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs - Elon Musk koronavirüs salgınını 'ciddiye almamakla' eleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]