Koronavirüs endişesi nedeniyle vatandaşların alışverişini belediye ekipleri yapıyor - Son Dakika

Samsun'da Atakum Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan yaşlı, hamile ve engellilerin market alışverişini yaparak evlerine götürüyor.

Atakum Belediyesi ve Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi, yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan dezavantajlı gruptaki ilçe sakinlerine yardım eli uzattı.

WhatsApp hattı kuran belediye, aldıkları siparişleri marketlere giderek tedarik ediyor, ardından yaşlı, engelli ve hamilelerin evlerine gidip teslim ediyor.

Belediye Başkan Yardımcısı Şeref Aydın, AA muhabirine, koronavirüs salgını sonrası "evde kalın" çağrılarının karşılık bulduğunu söyledi.

Koronavirüsten korunmak ve salgının yayılmasını önlemek için bireysel önlem alan vatandaşların kendilerini ev ortamında izole etmeye başladığını anlatan Aydın, "Dezavantajlı gruptaki 60 yaş üstü, hamile ve engelli vatandaşların market ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla dışarı çıkmak zorunda kalmamaları için whatsapp hattı kurduk. Hatta ulaşıp yardım talebinde bulunan vatandaşların sipariş listesini alıyoruz. İhtiyaç duyulan ürünleri belediye personeli marketlerden tedarik ediyor, adresine kapıda ödeme seçeneği ile teslim ediyoruz." dedi.

Aydın, vatandaşların siparişlerini "0552 963 02 30" numaralı whatsapp hattına her gün 08.00-17.00 saatlerinde iletebileceklerini kaydetti.

Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Ecem Üner ise ilçede 60 yaş üstü 26 bin kişinin yaşadığına işaret ederek, "Koronavirüs salgınından daha çok yaşlıların etkilenmesi nedeniyle kendini evinde izole eden vatandaşlarımız için whatsapp hattı kurduk. Vatandaşımızın alışverişini yapıp kapısına götürüyoruz. Vatandaşlarımız da ödemeyi kredi kartı veya peşin olarak evlerinde yapıyor." diye konuştu.

Vatandaşlar da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma konusunda endişe yaşadıklarını, belediyenin ekipleri sayesinde ev ihtiyaçlarını temin etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.