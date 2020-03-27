Koronavirüs endişesi paketli ete rağbeti artırdı - Son Dakika
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Koronavirüs endişesi paketli ete rağbeti artırdı

7 saat önce

Koronavirüs endişesiyle gıda temizliğine daha fazla duyarlılık gösteren vatandaşlar paketli ürünlere rağbeti artırdı.

Koronavirüs endişesi paketli ete rağbeti artırdı, System.String[]

Koronavirüs endişesiyle gıda temizliğine daha fazla duyarlılık gösteren vatandaşlar paketli ürünlere rağbeti artırdı.


Koronavirüs endişesiyle kişisel temizlik ve gıda temizliğine daha duyarlı hale gelen vatandaşlar, gıda ürünlerini seçerken daha titiz davranıyor. Marketlerde daha az açıkta kalan ve özel olarak ambalajlanmış ürünler daha çok tercih ediliyor. Kırmızı et sektörünün önemli firmalarından Bonfilet, vatandaşın bu ihtiyacına yönelik yeni ürünlerini tüketiciyle buluşturdu. Bu kapsamda şirket, skinpack ambalajlama teknolojisiyle hazırladığı sabit gramajlı, tek porsiyonluk taze etleri satışa sunduğunu duyurdu.


"Paketlenmiş gıda ürünlerine talep çoğaldı"


Yeni ürünlerin sektöre yeni soluk getireceğini ifade eden Bonfilet Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Akkoyun, "Özellikle içinde bulunduğumuz dönemden dolayı koronavirüsten korunma tedbirleri arasında en başta gelen hijyen hassasiyeti ile paketlenmiş etlere de rağbet çoğaldı. Biz de şirket olarak artan talebi karşılamak üzere tüketicilerin et ürünleri konusundaki taleplerine çözüm sunuyoruz. Paketlenmiş et ürünlerinin satışının yoğunlaşması ile bizim de üretimimizde artış oldu. Yıllık 18 bin ton üretim kapasitemiz ile yıl boyunca müşterilerimizin talebini karşılayacak güce sahibiz" dedi.


Tüketicilerin bu dönemde dışarıdan hava ile temas etmeyen paketli gıdaları özellikle tercih ettiğini kaydeden Akkoyun "Etlerin de hiç hava değmeyecek şekilde paketlenmesi, aynı zamanda soğuk yanığı denen doku ve tat bozulmasını engelliyor." ifadelerini kullandı.


Buzdolabında 28 güne kadar dayanıyor


Yapılan bilgilendirmede; üretim ve paketlemede kullanılan teknoloji ile gıda atıklarını yüzde 50, plastik miktarını yüzde 40'a varan oranda azaltan paket optimizasyonu aynı zamanda ekolojik ve sürdürülebilir yaşama da katkı sağlıyor. Vakumlu paket, sızdırmazlık için uygulanan düşük sıcaklık sayesinde hassas proteinlerin dokusunu ve besin değerlerini korurken raf ömrünü de buzdolabında 28 güne kadar uzattığı belirtildi.


QR kod ile pratik tarifler


Ayrıca, paketlerde ürünün hayvanın hangi bölgesinden elde edildiğine dair bir görsel bulunuyor. ambalajlarda tek porsiyonda bulunan protein miktarı görülürken pakette yer alan QR kod ile ürüne dair bilgilerin yanı sıra pratik bir tarif videosuna da erişiliyor. - İSTANBUL

Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:09 Kaynak: İHA

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