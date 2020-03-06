Koronavirüs endişesi, toplu taşım kullanımını düşürdü - Son Dakika

Tahran'da yeni tip koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılması nedeniyle insanların toplu taşımayı daha az kullandığı gözlemlenirken, metro ve otobüse binen yolcu sayısında düşüş yaşanıyor. Tahran halkı, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor.