Koronavirüs endişesi, toplu taşım kullanımını düşürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Koronavirüs endişesi, toplu taşım kullanımını düşürdü - Son Dakika

Koronavirüs endişesi, toplu taşım kullanımını düşürdü

6 saat önce

Tahran'da yeni tip koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılması nedeniyle insanların toplu taşımayı daha az kullandığı gözlemlenirken, metro ve otobüse binen yolcu sayısında düşüş yaşanıyor.

Tahran'da yeni tip koronavirüs'ün (Kovid-19) yayılması nedeniyle insanların toplu taşımayı daha az kullandığı gözlemlenirken, metro ve otobüse binen yolcu sayısında düşüş yaşanıyor. Tahran halkı, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmıyor.

Koronavirüs endişesi, toplu taşım kullanımını düşürdü

Tahran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:36 Kaynak: AA
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