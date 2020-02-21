Koronavirüs endişesiyle kimyada ihracat artışı bekleniyor - Son Dakika

Türk kimya sektöründe koronavirüs endişesiyle özellikle AB ülkelerinden daha fazla sipariş alınarak ihracat rakamlarının artacağı öngörülüyor.

Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan kimya sanayinin temsil edildiği, 'Türkiye Kimya Sanayicileri Derneği'nin (TKSD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na ikinci kez seçilen Haluk Erceber, ilk kez Çin'de görülen koronavirüs salgınının AB ülkelerinden daha fazla sipariş gelmesi ve ihracat rakamlarının artması yönünde sektöre olumlu etkisinin olacağına dikkat çekti.

"KORONAVİRÜS SALGINI, SEKTÖR AÇISINDAN OLUMLU"

Türk kimya sanayi tarafından toplam ihracatın yüzde 44'ü AB üyesi ülkelere gerçekleştirilirken, satılan ürünlerin birim fiyatının 1 doların altında olması ise sektörün halen önemli sorunu olmaya devam ediyor. İkinci kez TKSD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erceber, "Kimya sektörü 2019 yılı itibarıyla 17.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, ithalat rakamı 36.3 milyar dolar oldu. Birim değerin 1 doların altında olmasının başlıca nedeni özel kimyasal madde ihracatında istediğimiz seviyede olmayışından geliyor. Çin'de ortaya çıkan koronovirüs salgını, sektörde ihracat artışı beklentisi oluşturdu. Özellikle AB ülkelerinden daha fazla sipariş gelecek ve ihracat rakamlarımız artacaktır. Kimya sektörü 2019 yılı itibarıyla 17.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, ithalat rakamı ise 36.3 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığından yüzde 59 pay alıyoruz. Üretimde yüzde 75 ithal hammadde kullanılmaktadır.Ham maddenin yüzde 55'i ise Çin'den geliyor. Ancak koronavirüs sonrası bu ithalatın başka ülkelere kayacağını görmekteyiz."

(İHA)