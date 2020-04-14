Koronavirüs: Endonezya'da sokağa çıkanlar 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Sağlık Koronavirüs: Endonezya'da sokağa çıkanlar 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor - Son Dakika

Koronavirüs: Endonezya'da sokağa çıkanlar 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor

6 saat önce

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki bir köyde koronavirüs salgınında sokağa çıkanları korkutmak için "kefenli hayaletler" devriye gezmeye başladı.

Koronavirüs: Endonezya'da sokağa çıkanlar 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor, System.String[]

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki bir köyde koronavirüs salgınında sokağa çıkanları korkutmak için "kefenli hayaletler" devriye gezmeye başladı.

Reuters ajansının haberine göre Kepuh adlı köyde gönüllüler, polisle iş birliği yaparak bir "hayalet timi" oluşturdu. Kefen giyen yüzleri pudralı "hayaletler" sokaklara dolaşmaya başladı.

'Başlangıçta ters etki yaptı'

Ancak girişime öncülük eden Anjar Pancaningtyas'a göre uygulama başlangıçta ters etki yaptı.

Köy sakinleri Endonezya ve Malezya folkloründe "pokong" (kefene sıkışmış ruh) olarak bilinen hayaletleri görmek için sokağa çıkmaya başladı.

Pancaningtyas bunun üzerine taktik değiştirdiklerini ve hayaletlerin sürpriz devriyelere başlayarak sokaklarda dolaşanları korkuttuğunu söyledi.

Karna Supadmo adlı bir köylü özellikle çocukların "hayaletler" nedeniyle dışarı çıkmaktan korktuklarını köy sakinlerinin yatsı namazından sonra meydanda toplanmaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widedo, çağrılara rağmen sokağa çıkma yasağı ilan etmemiş bunun yerine halka sosyal mesafe temizlik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunmuştu.

'Ölü sayısı 140.000'e çıkabilir'

Yaklaşık 270 milyon nüfuslu Endonezya'da şimdiye kadar 4.241 koronavirüs vakası açıklandı. Ülkede ölü sayısı ise 373.

Fakat, insanların sokağa çıkmasının engellenmemesi halinde bu sayıların hızla artabileceği endişesi var.

Endonezya Üniversitesi'nin yayımladığı bir raporda halkın dolaşımına sınırlama getirilmemesi halinde Mayıs'a kadar vaka sayısının 1,5 milyon ölü sayısının da 140.000'e çıkabileceği uyarısında bulunuldu.

Reuters, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 09:40 

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti New York'ta koronaya bağlı ölümler 10 bini aştı Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi Annesi ile kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü Suudi Arabistan'dan teravih kararı: Namazlar toplu kılınmayacak 17 yaşındaki genç, annesiyle kavga eden babasını silahla vurarak öldürdü ABD'de korona virüse karşı klinik deneyleri yürüten Türk doktor İHA'ya konuştu ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu Şarkıcı Aynur Aydın'dan dikkat çeken paylaşım: Sütyenlerim beni öldü sanıyor Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı Polisi görünce arkadaşını öldürdüğü bıçakla intihar etti
Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği İngiliz kadın, yaşadıklarını anlattı Koronavirüs aşısının ilk kez denendiği İngiliz kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Bir kafede görüntülenen Yetkin Dikinciler muhabirle tartıştı: Sus beni dinle Bir kafede görüntülenen Yetkin Dikinciler muhabirle tartıştı: Sus beni dinle         
15:45
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi 9 aylık hamile olan Alex Morgan'ın yaptığı antrenman, görenleri şaşkına çevirdi         
15:12
İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı İnsanlar maske bulamazken, Rus mankenlerin başlattığı 'karantikini' akımına tepki yağdı         
14:59
Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı Maganda kurşunuyla vurulduğunu iddia eden şahsın, alkol alıp kendisini vurduğu ortaya çıktı         
14:56
AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı AB, koronavirüs nedeniyle bütçesini 3,5 milyar euro artırdı         
14:50
2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı 2 yıl önce annesini kaybeden Fulya Zenginer: Hayat başıma yıkıldı         
14:44
ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor         
14:34
Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi Buz pistini ateşe veren iş adamı, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu'na yüklendi         
14:18
Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek Son dakika: CHP, infaz düzenlemesini Anayasa Mahkemesi'ne götürerek itiraz edecek         
14:12
Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden Haydar Baş'ın sevenlerine veda ettiği görüntüleri ortaya çıktı         
14:09
Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir Uzmanlar uyardı: Koronavirüs yellenme yoluyla bulaşabilir         
14:03
Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı Haluk Levent, devlet hastanelerine yoğun bakım ventilatör cihazı bağışladı         
13:57
Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı Son Dakika: Türk Profesör Aykut Özdarendeli ve ekibi, koronavirüsün gen haritasını çıkardı         
13:55
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması: Vereceğim her cevap Akhisar camiasını acıtır         
13:30
Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey Acun Ilıcalı: Final Four, hayatımda gördüğüm en aptalca şey         
13:29
Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım Eski eşi Gamze Özçelik tarafından çocuğu görmesi yasaklanan Uğur Pektaş'tan duygusal paylaşım         
13:22
DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var         
13:13
Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek Zonguldak'ta birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere para cezası kesilecek         
13:07
Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı Salda Gölü'ne makineli araç sokan sorumlular görevden uzaklaştırıldı         
13:06
Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi         
13:01
Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi Gizemli hayırsever bu kez Kayseri'de ortaya çıktı! Bir bakkaldaki tüm veresiye borçlarını ödedi         
13:00
Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak Koronavirüs nedeniyle Fransa ekonomisi yüzde 8 daralacak         
12:51
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı         
12:47
Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi Apartmana domuz yağı süren kadın: Kocam 'Bende büyü var, bozdur' dedi         
12:43
Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı Aksigorta sokak hayvanları için 6 ton mama bağışladı         
12:39
Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak         
12:36
Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti Brezilya'da salgına rağmen düzenlenen doğum günü partisi, bir aileyi yok etti         
12:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 16:05:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs: Endonezya'da sokağa çıkanlar 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]