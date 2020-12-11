Koronavirüs ereksiyon bozukluğuna neden olabilir - Son Dakika

Koronavirüs ereksiyon bozukluğuna neden olabilir

11.12.2020 00:49
Koronavirüs ereksiyon bozukluğuna neden olabilir, System.String[]

Bilim insanlarına göre kan damarlarının iç duvarlarına saldıran koronavirüs, erkeklerde ereksiyon bozukluklarına yol açabiliyor.

Bilim insanlarına göre kan damarlarının iç duvarlarına saldıran koronavirüs, erkeklerde ereksiyon bozukluklarına yol açabiliyor.Dünya koronavirüs aşısına odaklanmışken ABD ve İtalya'dan bilim insanları COVID-19'un bir uzun dönem etkisini daha buldu: ereksiyon kaybı. ABD'li bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dena Grayson'un NBC televizyonuna verdiği mülakatta, COVID-19'un erkeklerde ereksiyon zorluğu yaşattığına dair bilim dünyasında ciddi bir endişe olduğunu kaydetti. Grayson, virüsün "vasküler sorunlara neden olduğunu bildiklerini" dile getirerek, "Bu, virüsün sadece öldürebileceğini değil, uzun vadeli hatta ömür boyu sürecek potansiyel komplikasyonlara da neden olabileceğini gösteriyor; kaygımız bu" değerlendirmesini yaptı. Bu yılın temmuz ayında İtalya'da yapılan bir araştırma da benzer bir bulguya işaret ediyor. Araştırma sonucunda ereksiyon kaybı yaşamanın COVID-19 için hem bir risk faktörü olduğu hem de hastalığın uzun süreli bir etkisi olarak ortaya çıkabileceği saptanırken özellikle yaşlı hastalarda bunun "endişe verici bir durum" olduğu saptamasında bulunuldu.

"Bulgular şaşırtıcı değil"

Araştırmanın baş yazarı Roma Tor Vergata Üniversitesi'ndeki Endokrinoloji ve Tıbbi Cinsellik Bilimi bölümünden Prof. Emmanuele Jannini, "Ereksiyon bozukluğu genelde fiziksel ve psikolojik sağlığın ne durumda olduğunun göstergesidir" diyor. COVID-19'un hem zihinsel hem de fiziksel sağlığı etkileyen bir hastalık olmasından ötürü, söz konusu bulguların şaşırtıcı olmadığına dikkat çekiyor. Jannini'nin verdiği bilgiye göre daha önce ereksiyon problemi yaşamış kişiler koronavirüs ile enfekte olduğunda, hastalığa bağlı zatürreye yakalanma riskine daha yatkınlar. Bunun sebebi de esasında zatürre ile ereksiyonun benzer bulgularla birlikte anılması: solunum güçlükleri, iltihap, hormonal sorunlar, stres, anksiyete, depresyon ve endotel fonksiyon bozukluğu.

Ancak Jannini, ereksiyon bozukluğunun, COVID-19'a bağlı zatürreye yakalanma riskinde önemli bir belirleyici olmasına karşın henüz "enfekte olmak için kesin bir risk faktörü olduğunun" söylenemeyeceğine dikkat çekiyor.

Penisteki kan damarlarına da saldırıyor Nedenleri fizyolojik ve psikolojik olabilen ereksiyon sorunu, penise yeterli kan akışının sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkıyor. Kardiyovasküler sistemdeki bozukluklardan sinir sistemi bozukluklarına kadar pek çok şey, ereksiyonla ilgili sorunların nedeni veya sorunu besleyen bir faktör olabiliyor.

Koronavirüs, penis içindekiler de dahil olmak üzere vücudun her yerinde endotel olarak adlandırılan kan damarlarının iç duvarlarına saldırıyor. Bu da vasküler tıkanmalara neden olabiliyor. Büyük kan pıhtıları kalp krizi ve felçlere neden olabilse de, COVID-19'un neden olduğu kalp hasarının çoğunlukla kalp kasındaki küçük kan damarlarını tıkayan çok küçük pıhtılardan kaynaklandığına inanılıyor. İnsan penisinde ise kan akışı kısıtlandığında hızla tıkanabilen küçük kan damarları bulunuyor. Bu, koronavirüs hastaları arasında ereksiyon bozukluğunu açıklasa da uzmanlara göre aradaki bağlantıyı belirlemek için daha fazla araştırma yapılması gerekiyor. Charli Shield

(c)

Koronavirüs ereksiyon bozukluğuna neden olabilir

Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, araştırma, İtalya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Yaşam Koronavirüs ereksiyon bozukluğuna neden olabilir - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Soğukta titreyen gasp mağdurunun sözleri yürekleri sızlattı: 50 lira kazanmazsam babam dövüyor Antalya, Hatay ve Samsun'da vaka artışı neden durdurulamıyor? Uzman isimler tek tek anlattı Koronavirüsü yenen Özhaseki, yaşadıklarını anlattı: Entübe hastaların vaziyeti görülecek gibi değil Alman Bakan, Canan Karatay'ın "Karbonatlı suyla gargara yapmak virüsten koruyor" önerisine destek verdi 'Benim Adım Melek' dizisinin başrolü Nehir Erdoğan'ın sevgilisini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor Meteoroloji'den 43 il için sağanak yağış uyarısı İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada İbo Show'a konuk oluyor MetroPOLL'un son anketinde bomba sonuçlar! Sadece 2 parti barajı geçebiliyor, kararsızların oranı rekor düzeyde
Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'ne havlu attı Maccabi Tel Aviv'e 1-0 yenilen Sivasspor, Avrupa Ligi'ne havlu attı         
00:51
Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vakalar düşmeye başladı Bakan Koca, günler sonra güzel haber verdi: 4 ilde vakalar düşmeye başladı         
00:29
Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım Yaşar Alptekin'den bomba itiraf: Boşanmak için eşimi aldattım         
23:29
Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı         
23:17
Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü Çukur dizisinde Kulkan Erdenet'i canlandıracak isim fragmanda görüldü         
22:28
Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi Böyle gol görülmedi! İranlı futbolcu, taç atışından topu ağlara gönderdi         
21:42
Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir Reuters'tan Türkiye iddiası: ABD yaptırım hazırlığında, her an duyurulabilir         
21:16
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var Son Dakika: Sağlık Bakanlığı toplam koronavirüs vaka sayısını ilk kez açıkladı: 1 milyon 748 bin 567 vaka var         
19:53
Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü Paylaşımına takipçisinden 'meme' yorumu gelince Esra Dermancıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü         
19:28
Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı Erdoğan, Dağlık Karabağ'ı devlet olarak tanımak isteyen Fransa'ya tepki gösterdi! Aliyev kendini gülmekten alamadı         
17:16
Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı Ukrayna'da 16 yaşındaki genç kız, 68 yaşındaki Türk iş insanını öldürüp parçaladı         
17:14
Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı Soğukkanlılıkla silahlarını çekip birbirlerine ateş ettiler: 2 ölü, 2 yaralı         
14:53
4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı 4 ay sonra göreve dönen Muhittin Böcek'in ilk hamlesi CHP'yi karıştırdı         
14:28
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım         
14:16
Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın Alman ve Yunan vekillerden Merkel'e Türkiye çağrısı: Denizaltı satışını derhal askıya alın         
13:30
Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek Alman basını yazdı: Volkswagen Transporterları Kocaeli'de üretecek         
13:30
Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı Acun'un meşhur ettiği isimlerden Bahar Candan, göğsünün göründüğü videoyu paylaştı         
11:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2020 01:04:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs ereksiyon bozukluğuna neden olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei