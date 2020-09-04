"Koronavirüs erkeklerde kısırlık yapabilir" - Son Dakika

Erkek üreme sisteminin Covid-19 ile enfekte olmasının birçok önemli sonucu olabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan , "Bunlardan en önemlisi kısırlık ihtimali. Koronavirüs sonrası testis hacminde ve sperm sayısında bir azalma olabilir" dedi.

Çamlıca Medipol Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, koronavirüsün erkeklerde kısırlık yapabileceği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Doç. Dr. Mahmut Muzaffer İlhan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Covid-19 enfeksiyonun meydana getirdiği zatürreye bağlı ölümler sebebiyle tüm dikkatler solunum sistemi üzerine yoğunlaşıyor. Ancak kalp, böbrek ve beyin gibi diğer hayati fonksiyonu olan organlarımız da hem virüsün kendisinden hem bağışıklık sisteminin oluşturduğu amansız savaşın tahribatından nasibini alıyor. Virüsün yaptığı tahribatın boyutunu zamanla anlayacağımız dokulardan biri de erkek üreme sistemi. Saygın uluslararası dergilerde yayınlanan bazı çalışmalarda erkek üreme sisteminin de Covid-19 enfeksiyonundan etkilenebileceği gösterildi. İlk olarak 38 Covid-19 hastasının 6'sının sperm örneğinde koronovirüse rastlandı. Sonraki çalışmalarda testosteron/LH oranı dediğimiz ve testis hücrelerinin duyarlılığını gösteren bazı erkeklik hormonlarında Covid-19 hastalarında azalma olduğu bulundu."

"TESTİSLER VİRÜSE KARŞI DAYANIKSIZ"

Testisleri koruyan kan testis bariyerinin virüs yayılımlarına karşı çok güçlü bir yapı olmadığını söyleyen Doç. Dr. İlhan, "Aynı durum HIV, hepatit ve kabakulak gibi diğer viral enfeksiyonlarda da yaşanıyor. Koronavirüsün vücuttaki hedeflerinden biri ACE2 molekülü. Bu molekülün testis hücrelerinde bolca bulunması erkek üreme sistemini yeni tip koronavirüse karşı savunmasız bırakıyor. Virüsün sperm hücrelerine yerleşip sperm hücreleriyle yayılabilme ihtimali araştırılıyor. Her ne kadar erkek hastaların sperm örneklerinde koronovirüse rastlanmış olsa da enfeksiyonun cinsel yolla bulaşabilmesi için alınan virüs miktarından Covid-19'un çoğalabilmek için uygun ortamı bulmasına kadar birçok faktör belirleyici oluyor" bilgisini verdi.

"HACİM VE SPERM SAYISINDA AZALMA"

Erkek üreme sisteminin Covid 19 ile enfekte olmasının birçok önemli sonucu olabileceğini belirten İlhan şunları söyledi: "Bunlardan en önemlisi testislerin tutulması ve hasarlanması sonucunda tıpkı kabakulak enfeksiyonunda olduğu gibi kısırlık ihtimali. Bu tarz vakalar yıllar sonra sebebi bulunamayan kısırlık vakaları olarak karşımıza çıkabilir. Viral enfeksiyonlar sonrası testis hacminde ve sperm sayısında bir azalma olsa da kısırlık gelişmesi için her iki testisin de yüksek derecede tahribata uğraması gerekiyor. Bu durumu ancak zaman içerisinde yapılan çalışmalar aydınlatacak."

- İstanbul