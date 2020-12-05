Koronavirüs: Europol'den sahte aşı uyarısı - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Europol'den sahte aşı uyarısı

05.12.2020 14:22
Koronavirüs: Europol'den sahte aşı uyarısı, System.String[]

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), kısa bir süre içinde birçok ülkede uygulanmaya başlaması beklenen koronavirüs aşıları ile ilgili olarak, sahtecilik ve dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), kısa bir süre içinde birçok ülkede uygulanmaya başlaması beklenen koronavirüs aşıları ile ilgili olarak, sahtecilik ve dolandırıcılık uyarısında bulundu.

Polis örgütüne göre, test aşamasındaki koronavirüs aşılarını üreten şirketlerin isimleri, dolandırıcılar tarafından şu anda bile kötüye kullanılmaya başlandı. Örgüt, dolandırıcıların sahte aşı ve ilaçları pazarladığı uyarısı yapıyor.

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Europol tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs aşılarına yönelik talebin, üretilen miktardan fazla olduğu hatırlatılarak, bu nedenle, birçok kişinin farklı tedarik seçenekleri aradığı belirtildi.

Nisan ayından bu yana internet üzerinden sahte koronavirüs ilacı ve aşısı pazarlayan dolandırıcıların ortaya çıkarıldığını belirten polis teşkilatı, Covid-19'a karşı geliştirilen aşıların pazara girmesinden sonra, suç oranlarında patlama bekliyor.

Eurpol'e göre, şu anda bile, aşı geliştirme ve test aşamasındaki şirketlerin isimleri, internet üzerinde dolandırıcılar tarafından kötü amaçla kullanılıyor. Aşıların resmi olarak kullanıma sunulmasının ardından, sahte ürünler ve dolandırıcılık faaliyetleri hızla artacak.

'Halk sağlığı açısından büyük bir risk'

Suçluların hem şirketleri hem de kişileri dolandıracağından endişe eden örgüt, sahte aşıların gerekli hijyen koşullarına uyulmadan üretildiğine dikkati çekti. Europol açıklamasında, sahte aşıların etkisiz ya da toksik olmaları nedeniyle halk sağlığı açısından büyük bir risk oluşturduğunu vurgulandı.





Avrupa Polis Teşkilatı, üye ülkeleri sahte aşı ve Covid-19 ilaçları ile ilgili dolandırıcılık faaliyetleri konusunda fazladan yeni önlemler almaya çağırdı.

Uluslararası Polis Örgütü (Interpol) de, hırsızlık vakaları nedeniyle yakında piyasaya sürülecek aşıların dağıtımında sorunlar yaşanabileceği uyarısında bulundu. Interpol, aşı hırsızlığının yanı sıra sahte aşıların da ciddi bir tehdit olduğunu bildirdi.

Teknoloji şirketi IBM de aşıların taşınması konusunda siber casusluk tehlikesine dikkati çekmişti. IBM'e göre, bilgisayar korsanları, kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla, aşıların taşınması sürecine müdahale etmeyi amaçlıyor.

Koronavirüs: Europol'den sahte aşı uyarısı
Koronavirüs: Europol'den sahte aşı uyarısı

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Son Dakika Dünya Koronavirüs: Europol'den sahte aşı uyarısı - Son Dakika Dünya

BBC

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