Koronavirüs - Evde sıkıntıdan çok yememek için öneriler - Son Dakika
BBC
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Koronavirüs - Evde sıkıntıdan çok yememek için öneriler

6 saat önce

Stresten aşırı yemek yemek, yüz milyonlarca insanın eve kapandığı koronavirüs salgında şimdiden "küresel bir sorun" haline geldi.

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Stresten aşırı yemek yemek, yüz milyonlarca insanın eve kapandığı koronavirüs salgında şimdiden "küresel bir sorun" haline geldi.

Birçok kişi yemek yemek ve bir şeyler atıştırmak için mutfağa gidip gelmenin tek egzersizleri olduğundan şikayet ediyor.

Uzmanların stresten aşırı yemeye karşı bazı önerileri şöyle:

Stresin kaynağını bulun

CNN Televizyonu'na konuşan diyetisyen Martha McKittrick, öncelikle stresin kaynağının tespit edilmesi gerektiğine belirterek "Canınızı sıkan şey, haberleri izlemek ya da bir arkadaşınız veya aile üyesiyle konuşmak olabilir. Stresi tetikleyen şeyi bulmaya çalışın. Daha az haber izleyebilir, ya da arkadaşınıza sadece beş dakikanız olduğunu söyleyebilirsiniz" diyor.

"The Slim Down South Cookbook" kitabının yazarı, diyetisten Carloyn O'Neil ise stresin kaynağını bulmak için bir günce tutmanın yararlı olabileceğini söylüyor. O'Neil'in tavsiyesi şöyle:

"Buraya ne yediğinizi; ne zaman, ne kadar yediğinizi not edin, nerede ve kimle oturduğunuzun dökümünü çıkarın."

Bu dönemde sevdiğiniz şeyleri yemekten vazgeçmeyin. Çünkü yemek, beslenmekten ibaret değildir, aynı zamanda keyiftir. Uzmanlara göre yapmayı sevdiğiniz birkaç şeyin birinden vazgeçebileceğinizi ummak hem gerçekçi hem de gerekli değil.

'Moda diyetler yapmanın zamanı değil'

O'Neil, "Bu çikolata olabilir, peynir ya da Chardonnay olabilir. Mutfak Krallığında kendinizi sevdiğiniz şeylerden mahrum etmeyin" diyor.

"Read Before You Eat" (Yemeden Önce Okuyun) adlı kitabın yazarı diyetisyen Bonnie Taub-Dix ise şunları söylüyor:

"Kimse, normal zamanlarda yapmayacağı bir şey için kendisini kahretmemeli. Moda diyetler yapmanın zamanı değil. Ama sevdiğiniz yiyeceklerle aranızda sağlıklı bir ilişki kurmanız önemli."

"Bu, stresten aşırı yeme kısır döngüsünden kaçınmanızı, kilo almamanızı ve kontrolün sizde olduğunu hissetmenizi sağlar. Bunun için sevdiğiniz yiyecekleri ölçülü tüketin."

Atıştırmalıkları önceden porsiyonlara ayırın

Sevdiğiniz şeyleri yerken kontrolsüz yemenin önüne geçmenin en önemli yollarından biri, atıştıracağınız şeyleri porsiyonlara ayırmak olabilir.

Taub-Dix bunun için küçük fermuarlı yiyecek torbalarının kullanılabileceğini söylüyor.

Mutfakta düzenleme yapın

Bu, mutfaktan çalışıyorsanız ve tüm gün gözünüzün önünde yiyecekler varken özellikle faydalı olabilir. Mutfak tezgahınızda cezbedici kurabiyeler, tatlılar ya da gazlı içecek tutmayın. Bunun yerine meyveleri koyun.

Sizi cezbedecek yiyecekleri göz önünden uzak tutmak için bunları daha yüksek raflara koymak ya da diğer yiyeceklerin arkasına saklamak iyi bir fikir olabilir. Sağlıklı yiyecekler için bunların tersini yapın.

Taub-Dix, "Buzdolabınızda sebze ve meyveleri göz hizanızda tutun. Bunları önceden yıkayıp dilimlerseniz daha kolay atıştırabilirsiniz" diyor.

Kendinize 'Gerçekten aç mıyım?' diye sorun

Mutfaktasınız. Canınız karbonhidrat çekiyor. Ama öğle yemeğinizi daha bir saat önce yediniz.

Uzmanlara göre bu durumda yapılacak en akıllıca şey mutfağı terk etmektir. Gerçek bir açlık hissi duymadan yemek yeme ihtiyacı hissetmek endişeli olduğunuza ya da sıkıldığınıza işaret edebilir.

Bunun yerine yürüyüş yapmanız, bir arkadaşınızı aramanız, duş almanız, müzik dinlemeniz, bir film izlemeniz ya da sadece dişlerinizi fırçalamanız çözüm olabilir.

Çay molası verin

Çay gibi içecekler tüketmek, stres kaynaklı yeme arzusuyla baş etmenize yardımcı olabilir.

Taub-Dix, "Biraz balla bitki çayı içmek, iştahınızı yavaşlatabilir. Kahvenin içine bir kaşık kakao karıştırmak da işe yarayabilir. Bu işinize dönmenize ve sadece gerçekten açken yemek yemenize yardımcı olabilir" diyor.





Atıştırmalıkları yoğurda batırın

Uzmanlar, stresli zamanlarda elinizi meşgul edecek atıştırmalıkların tercih edilmesini öneriyor.

Yağsız patlamış mısır tüketmek, elma dilimlerini yoğurda batırmak, yoğurda baharatlar koyup sebze dilimlerinizi buna batırmak çözüm olabilir.





Sağlıklı atıştırmalıklara yönelin

Canınız cips çekiyorsa dilimlenmiş ve sosa batırılmış havuç ya da kereviz yemeyi deneyebilirsiniz.

Diyetisyen, Moda, Çay, Sağlık, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 01:25 

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