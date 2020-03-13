Koronavirüs fırsatçılarına denetleme - Son Dakika
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Koronavirüs fırsatçılarına denetleme

13 dakika önce

Manisa'da koronavirüs nedeniyle stokçuluk ve haksız fiyat artışı şikayetleri üzerine 107 firma ve iş yerinde 82 ürüne denetleme yapıldı.

Koronavirüs fırsatçılarına denetleme, System.String[]

Manisa'da koronavirüs nedeniyle stokçuluk ve haksız fiyat artışı şikayetleri üzerine 107 firma ve iş yerinde 82 ürüne denetleme yapıldı.


Manisa'da koronavirüs nedeniyle fırsatçılık yapanlara göz açtırılmıyor. Virüsü nedeniyle bazı ürünlerde haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan şahıs ve firmalarla ilgili şikayetlerin artması üzerine Manisa İl Ticaret Müdürlüğü tarafından il genelinde 107 firma ve işyerinde 82 ürün denetimi yapıldı. Denetim sonuçları Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne gönderildi. Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler devam edileceği bildirildi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından VİMER 189 ihbar hattı uygulamaya konulurken Manisa Vergi Dairesi Başkanlığınca da bu hatta gelen ihbar ve şikayetler incelenerek gerekli yasal işlemler yapılacağı öğrenildi. - MANİSA

Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:44 Kaynak: İHA
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