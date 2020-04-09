Koronavirüs fırsatçılarına operasyon - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı koordinesinde son bir ayda, izinsiz dezenfektan, kolonya ve maske üretimi yapanlara yönelik 65 ilde 288 operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı kaçaklık organize suçlarla mücadele ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını fırsata çevirerek, fahiş fiyat uygulayan ve stokçuluk yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda sahte, izinsiz, sağlıksız dezenfektan, kolonya, maske ve sağlık ürünleri üretenlere yönelik 9 Mart-8 Nisan'da 65 ilde 288 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 462 kişiden 192'si hakkında Sınai Mülkiyet Kanunu ile Türk Ceza Kanunu'nun 185 ve 237. maddeleri hükümlerine göre adli, 124'ü hakkında ise Kabahatler Kanunu kapsamında idari işlem yapıldı. Şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Operasyonlarda, 5 milyon 925 bin 108 maske, 57 bin 616 metre ve 15 top maske kumaşı, 149 bin 305 eldiven, 3 bin 205 tulum, 32 bin 749 kilogram kimyevi madde, 469 bin 435 adet çeşitli ebatlarda dezenfektan, 38 bin 342 litre alkol, 18 bin 475 şişe kolonya, 3 üretim makinesi, 56 bin 687 boş şişe, 302 litre esans, 427 bin etiket, 37 bin 750 serum kapağı, 32 top ip ve 19 top tel ele geçirildi.

Ayrıca dezenfektan, kolonya, maske, eldiven, kuru gıda ve ateş ölçer sektörlerinde fahiş fiyat artışı uyguladığı değerlendirilen 369 satıcı, 467 üründe Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "fiyat etkileme" suçunu işlediği gerekçesiyle Ticaret Bakanlığına bildirildi.