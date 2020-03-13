Koronavirüs: Fransa'da 'camide cuma namazı kılınmasın' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Koronavirüs: Fransa'da 'camide cuma namazı kılınmasın' çağrısı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: Fransa'da 'camide cuma namazı kılınmasın' çağrısı

6 saat önce

Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM) koronavirüs salgınına karşı 20 Mart’tan itibaren ülke genelindeki camilerde cuma namazı kılınmaması çağrısında bulundu. Ancak bağlayıcı olmayan bu açıklamaya rağmen camiler cuma namazını kıldırmaya devam edebilir

Koronavirüs: Fransa'da 'camide cuma namazı kılınmasın' çağrısı, System.String[]

Fransa'da Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslam Konseyi (CFCM) koronavirüs salgınına karşı 20 Mart'tan itibaren ülke genelindeki camilerde cuma namazı kılınmaması çağrısında bulundu.


CFCM'den yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce binden fazla kişinin bir arada namaz kıldığı camilerde cuma namazı kılınmaması tavsiyesinde bulunulmuştu. Koronavirüs salgının artarak yayılmasıyla gelecek haftadan itibaren ülkedeki bütün camilerde cuma namazı kılınmaması çağrısında bulunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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Koronavirüs, Fransa, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:31 
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