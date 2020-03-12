Koronavirüs futbol dünyasını vurmaya devam ediyor! Bir lig daha askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Koronavirüs futbol dünyasını vurmaya devam ediyor! Bir lig daha askıya alındı - Son Dakika Spor

Koronavirüs futbol dünyasını vurmaya devam ediyor! Bir lig daha askıya alındı

7 saat önce

Dünya Koronavirüs salgını nedeniyle teyakkuza geçerken, ülkelerde futbol ligleri askıya alınmaya devam ediyor.

Koronavirüs futbol dünyasını vurmaya devam ediyor! Bir lig daha askıya alındı, System.String[]

Dünya Koronavirüs salgını nedeniyle teyakkuza geçerken, ülkelerde futbol ligleri askıya alınmaya devam ediyor.


İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, İsviçre, Danimarka, Slovakya, Hollanda ve Çekya'nın ardından Portekiz Futbol Federasyonu da ülkede tüm liglerin süresiz olarak askıya alındığını açıkladı.


Son olarak UEFA da 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın iptalini görüşmek için ülke federasyonlarını toplantıya çağırmıştı.


UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa genelinde hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından dünya çapında salgın ilan edilen virüsün durumunu görüşmek üzere 55 üye federasyon, Avrupa Kulüpler Birliği, Avrupa Ligleri ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) yetkilileri, video konferans yöntemiyle toplanacak.


Toplantıda, başta 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) olmak üzere Avrupa kupaları ve ulusal liglere ilişkin alınacak tedbirler masaya yatırılacak.

Koronavirüs, Avrupa, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:15 
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