KORONAVİRÜS G20 LİDERLER OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ BAŞLADI - Son Dakika

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KORONAVİRÜS G20 LİDERLER OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ BAŞLADI
6 saat önce
Gülseli KENARLI / Video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi başladı.
Gülseli KENARLI/
Video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılıyor. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü
'nden katılıyor.
Görüntü Dökümü:
-Zirveden fotoğraflar
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:35 Kaynak: DHA
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