Koronavirüs G20 liderler olağanüstü zirvesi başladı - Son Dakika

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Koronavirüs G20 liderler olağanüstü zirvesi başladı
6 saat önce
VİDEO konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi başladı.
VİDEO konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katılıyor. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katılıyor.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 04:36 Kaynak: DHA
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