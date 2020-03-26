KORONAVİRÜS G20 LİDERLER OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ SONA ERDİ - Son Dakika

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KORONAVİRÜS G20 LİDERLER OLAĞANÜSTÜ ZİRVESİ SONA ERDİ
6 saat önce
Gülseli KENARLI / Video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.
Gülseli KENARLI/
Video konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü
'nden katıldı. Sanal zirve basına kapalı olarak 2 saat 20 dakika sürdü.
Görüntü Dökümü:
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-Zirveden fotoğraflar
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:27 Kaynak: DHA
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