Koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi - Son Dakika

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Koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi
6 saat önce
VİDEO konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.
VİDEO konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü'nden katıldı. Sanal zirve basına kapalı olarak 2 saat 20 dakika sürdü.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:28 Kaynak: DHA
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