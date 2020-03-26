Koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , saat 15.00'da video konferans yöntemiyle koronavirüse ilişkin G20 Liderler Olağanüstü Zirvesine katıldı. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Huber Köşkü 'nden katıldı. Sanal zirve basına kapalı olarak 2 saat 20 dakika sürdü.

VİDEO konferans yöntemiyle yapılan koronavirüs G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi sona erdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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