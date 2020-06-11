Koronavirüs: Ganalı futbolcu havalimanında 74 gün mahsur kaldı - Son Dakika
BBC

Koronavirüs: Ganalı futbolcu havalimanında 74 gün mahsur kaldı

Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, Hindistan'da Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı, banklarda uyudu, görevlilerin verdiği yemekle karnını doyurdu.

Koronavirüs: Ganalı futbolcu havalimanında 74 gün mahsur kaldı, System.String[]

Ganalı futbolcu Randy Juan Muller, Hindistan'da Mumbai Havalimanı'nda 74 gün mahsur kaldı, banklarda uyudu, görevlilerin verdiği yemekle karnını doyurdu.

Randy Juan Muller, koronavirüs salgınında 74 gün mahsur kaldığı havalimanından, Twitter'dan attığı mesajını gören bir gazetecinin yardımıyla kurtarıldı.

Kerala eyaletindeki OPRC kulübüyle altı aylık sözleşmesi bulunan Muller, Mart sonundaki uçuşunun iptal edilmesiyle mahsur kaldığı havalimanının banklarında uyudu, çalışanların verdiği yemeklerle karnını doyurdu.

CNN'in haberine göre, bu hafta 23 yaşına basan Muller, Hindistan'a 7 Kasım'da geldi.

Koronavirüs salgını başlayınca ülkesine dönmek için 30 Mart'a dönüş biletini alan Muller, 9 gün öncesinden trenle Mumbai'ye gitti.

Muller, "Hindistan'da karantina yasaklarının başlayabileceğini duyunca uçağımı kaçırmamak için bir hostelde kalırım diye Mumbai'ye geldim" dedi.





'Bana çok yardım ettiler, hatta telefon bile verdiler'

Ancak 21 Kasım'da Mumbai'ye gelen Muller parası az olduğu için kalacak yer bulamadı. Bir polise durumunu anlattı ve bu memur havalimanına gitmesini tavsiye etti.

Üç gün sonra Hindistan Başbakanı Marendra Modi ülke genelinde karantina yasaklarını ilan etti. Tüm uluslararası uçuşlar iptal edildi.

Muller bunun üzerine Mumbai Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nın gidiş salonunda yatıp kalkmaya başladı.

Randy Juan Muller, "Havaalanındaki insanlar bana çok yardımcı oldu. Yemek verdiler. Hatta bir koruma görevlisi telefonum bozulduğu için bana bir telefon aldı" dedi.

Muller, Gana'nın Mumbai Konsolosluğu'ndan yardım istedi ancak konsolosluk yetkilileri bir şey yapamayacaklarını söyledi. "Hiç moralimi bozmadım. Bir gün ülkeme dönebileceğimi biliyordum. Güçlü kalmaya çalıştım. Hayatta bazı şeyleri asla değiştiremezsiniz" diyen Muller bu ayın başlarında bir polis memurunun önerisiyle Twitter üzerinden yardım istedi.

'Evime ekmek götürmek için evimi terk ettim'

Yerel bir gazeteci, mesajı görerek takipçileriyle paylaştı. Bu gazeteci mesajına eyaletin turizm ve çevre bakanı Aaditya Thackeray'ı da etiketledi. Thackeray aynı zamanda Mumbai Futbol Federasyonu'nun da başkanı ve eyaletin yöneticisi Uddhav Thackeray'ın oğlu.

Birkaç saat sonra Muller havalimanından alınarak bir otele yerleştirildi. Muller uçuşlar başlayıncaya kadar burada kalacak.

Futbol kulübüyle yaptığı sözleşmesi biten Muller, ilk fırsatta yeni bir sözleşme imzalayarak Hindistan'da yeniden futbol oynamak istediğini söylüyor, "Evime ekmek götürmek için evimi terk ettim. Yeni bir kulüp bulursam yine gelmeyi çok isterim" diyor.

Koronavirüs, Hindistan, Mumbai, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:22 

Son Dakika Dünya Koronavirüs: Ganalı futbolcu havalimanında 74 gün mahsur kaldı - Son Dakika Dünya

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