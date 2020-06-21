Koronavirüs gayrimenkulde tercihleri değiştirdi - Son Dakika

Koronavirüs gayrimenkulde tercihleri değiştirdi

Koronavirüs gayrimenkulde tercihleri değiştirdi.

Koronavirüs gayrimenkulde tercihleri değiştirdi, System.String[]

Koronavirüs gayrimenkulde tercihleri değiştirdi. Tüketiciler artık ev fiyatından çok daha geniş, ferah, balkonlu ve bahçeli evleri tercih ediyor.


Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden gayrimenkulde, pandemi sürecinin etkileri atlatıldığı gözleniyor. Devlet destekli kamu bankalarının başlattığı konut kredisinin ivme kazandırdığı satış rakamları satışları hareketlendirdi. Ancak tüm Dünya'yı etkisi altına alan koronavirüs, gayrimenkul sektöründe de tercihleri değiştirmeye başladığı da görüldü. Konut almak isteyenler artık ev fiyatından çok, yüksek katlı gökdelenler yerine artık butik ve yaşanabilir alanı geniş evlerin tercih ediliyor. Geniş, ferah, balkonlu ve bahçeli evleri tercih sebebi oldu.


"Rekor 2021'de kırılacak"


Türkiye'nin ekonomik anlamda pozitif noktaya geldiğini söyleyen Maritza İnşaat Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emir Sarıgül, "Faizlerin düşmesi ile birlikte insanların alım gücünde yaşanan yükselme, sektörümüze olumlu katkı sağlıyor. Türkiye her noktada iyiye gidiyor. Koronavirüsün etkisinin zamanla azalacak 2021 yılında toparlanma ve büyümenin gerçekleşecek. 2017 yılında sektöründe 1 milyon 300 binin üzerinde bir satış rakamı yakalandı. Bilindiği üzere, 2018 yılında ekonomik olarak zor bir süreç yaşadık. Satışlarda bununda doğru orantılı olarak ciddi anlamda düşüş gösterdi. 2019 yılında ise bir toparlanma sürecine girildi. Yılın yine 1 milyonlu rakamalar üzerinde kapanacağını tahmin ediyoruz. Ancak asıl ivme 2020 ve sonrasında yakalanacak. 2017 yılında yaşanan rekorun, 2021 yılında kırılacağını öngörüyoruz." açıklamasında bulundu.


"Yüksek katlı binalar inşa etmiyoruz"


Tercihlere uygun olarak yüksek katlı binalar inşa etmediklerini belirten Sarıgül, "Projelerimizin tamamı; 4-5 katlı ve 10 ile 20 blok arası arasında değişen büyüklüklere sahip oldu. Beykoz'da Maritza Vadi Evleri Projesinde hafriyat işlerinin devam ediyor. Projemizde bu yılın temmuz ayı gibi satışa başlayacağız. Metrekare fiyatları ortalama 12 bin TL ile 15 bin TL arasında olacak." diye konuştu. - İSTANBUL

Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 05:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Koronavirüs gayrimenkulde tercihleri değiştirdi - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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