Koronavirüs, Gazze'de sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkiliyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19), İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde sosyal ve ekonomik hayatı derinden etkilemeye devam ediyor.

Salgın hastalık nedeniyle insani durumun daha da ağırlaştığı Gazze'de, ekonomik ve sağlık sorunlarının yol açtığı sıkıntılar, Filistinlilerin yaşam mücadelesini giderek güçleşiyor.

Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığı Sözcüsü Azize el-Kahlut, AA muhabirine, Kovid-19'un bölgeye etkisini ve bakanlığın bu kapsamdaki faaliyetlerini anlattı.

Halk çok zor bir durumda

Kahlut, "Kovid-19'un neden olduğu krizin Gazze'de hayatın birçok alanını etkilenmesiyle halk çok zor bir durumda yaşam mücadelesi veriyor." dedi.

Salgını kontrol altına almak için Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarıyla bir komite oluşturduklarını belirten Kahlut, Mart'ın sonundan bu yana harekete geçerek karantina merkezlerini açtıklarını belirti.

Kahlut, durumun kötüleşerek olağanüstü hal ilan edilmesi durumunda Sosyal Kalkınma Bakanlığının 200 bin aileyi kapsayan bir yardım planı olduğuna dikkati çekti.

Mali kriz

Bakanlığın yıllık bütçesinin virüs salgınından önce de yetersiz olduğunu söyleyen Kahlut, projelerini yerel ve uluslararası destekle sürdürebildiklerini kaydetti.

Kahlut, İsrail ablukası ve iç siyasetteki bölünmüşlükten dolayı yaşanmakta olan mali krizin bakanlığı ihtiyaçlarını dış yardımlarla karşılamaya yönelttiğini ifade etti.

Bakanlığın yardım faaliyetleri için yurt dışıyla irtibat halinde olduğunu belirten Kahlut, "İki hafta önce tüm Arap ve İslam ülkelerinde Kovid-19 ile mücadele için Filistin'e yardım kampanyası başlattık." diye konuştu.

Karantina merkezlerinde durum

Kahlut, yardımların büyük bir kısmının karantina merkezlerine aktarıldığını, Gazze'ye giriş yapan kişilerin tedbir amaçlı 21 gün okullarda ve otellerde karantinaya alındığını belirtti.

Bakanlıkların ve yardım kuruluşlarının iş birliğiyle Gazze'de 35 karantina merkezi kurulduğu bilgisini veren Kahlut, bakanlığın bu merkezlerin yatak, battaniye ve temizlik malzemeleri başta olmak üzere birçok ihtiyacını karşıladığını dile getirdi.

Karantinaya alınan kişilerin ailelerine de yardım edildiğine değinen Kahlut, söz konusu ailelere her biri 50 dolar değerinde 1000 gıda kolisi dağıtıldığını aktardı.