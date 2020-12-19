Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi - Son Dakika

Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi

19.12.2020 15:51
Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi, System.String[]

KOCAELİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (GOSB) fabrikalar, sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

KOCAELİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (GOSB) fabrikalar, sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Pandeminin üretimi etkilemediğini söyleyen GOSB Başkanı Vahit Yıldırım, "İnşallah geçen seneye göre ihracatta yüzde 15, toplam ciroda da yüzde 20 gibi bir artışla bu seneyi kapatacağız" dedi.

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde, sokağa çıkma kısıtlamalarına rağmen çarklar durdumadı. Fabrikalardaki üretimin devam ettiği GOSB'da, koronavirüse karşı fabrikalar alınabilecek tüm önlemleri alarak işçilerini korumaya çalışıyor. Üretim anlamında pandeminin GOSB'da bulunan fabrikaları etkilemediğini söyleyen GOSB Yönetim Kurulu Başkanı Vahit Yıldırım, işletmelerin pandemiye rağmen ara vermeden çalıştığını belirtti.

'11 MİLYAR DOLAR İHRACAT VE 30 MİLYAR DOLAR BİR CİRO İLE BU YILI KAPATACAĞIZ'Pandemi sürecinde fabrikaların üretim anlamında olumsuz bir etkilenme yaşamadığını söyleyen Yıldırım, "Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde pandemi öncesi ve pandemi sonrasını değerlendirmek gerekirse, organize sanayi bölgemiz pandemiye rağmen 2 veya 3 vardiya olarak, işletmelerin çalışma şeklinde göre, ara vermeden çalışmaya devam ediyor. İnşallah geçen seneye göre ihracatta yüzde 15, toplam ciroda da yüzde 20 gibi bir artışla bu seneyi kapatacağız. 11 milyar dolar ihracat ve 30 milyar dolar bir ciro ile bu seneyi kapatacağız. Aslında son 3 aydır hem Türkiye genelinde hem de organize sanayi bölgemizdeki firmalarda ham madde kaynaklı sorunlar var. Belki bu sorunları aşabilseydik daha iyi cirolara ulaşacaktık. Hatta vardiyalarımız tam kapasite ile devam edecekti. Metal sanayisine baktığımızda, önceden fiyatı 650 dolar olan ham madde sac fiyatı şu anda 950 dolar seviyesinde ve ürün yok" dedi.'PANDEMİ ÜRETİMİMİZİ ETKİLEMEDİ'GOSB'da 30 bin çalışan olduğunu ifade eden Yıldırım, "Gebze Organize Sanayi Bölgesi özelinde, 30 bin çalışanı ve bu anlamdaki katma değer üretimi ile ülkeye mal olmuş, çok farklı bir organize sanayi bölgesi burası. Diğer bölgelere rol model olan bir bölge. Pandemi bizim üretimimizi ve üretimdeki istihdamımızı hiç etkilemedi diyebilirim. Gerçekten bu anlamda OSB yönetimi olarak zamanında aldığımız önlemler, katılımcılarımızı zamanında bilgilendirmemiz olumsuz şekilde etkilenmememizin başlıca sebepleri" diye konuştu.Pandemi dönemini iki bölümde değerlendirmek gerektiğini, ikinci dönemde çalışanların yüzde 15'inin testinin pozitif çıktığını açıklayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu ikinci dönemde, benim şirketim de dahil olmak üzere Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamındaki çalışanların yüzde 15'inin testleri pozitif oldu. Gerçekten pozitif çıkarak istirahat alan işçilerimiz oldu. Bir de bu durumu suiistimal etmeye çalışanlar oldu. Bir anda bakıyorsunuz 10-15 kişi, 'Karşı komşumda korona çıktı' deyip istirahat alıyor. Bir anda 15 kişinin işletmenin o biriminden ayrılması otomatikman işinizi etkiliyor. Anında, ertesi gün oraya adam bulamıyorsunuz ve işiniz aksıyor. Bunlarla da uğraştık."


Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi
Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi
Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi
Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi
Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi
Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi
Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi
Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi
Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi

Gebze Organize Sanayi Bölgesi, Yönetim Kurulu, Organize, İhracat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fransa'yı sallayan milli yıldızımız Yusuf Yazıcı: Golcüymüşüm haberim yok 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsızı kamera kayıtları ele verdi Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için bağış gecesi yaptı! Acun Ilıcalı 250 bin TL gönderdi "Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı Koronayı yenen eski belediye başkanı, yoğun bakımdan çıkmaya hazırlanırken patlamada can verdi YouTube'un en çok kazananı değişmedi: 9 yaşındaki Ryan bir yılda 225 milyon TL kazandı Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar
Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi         
15:48
Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı Billur Kalkavan, kendisinden 21 yaş küçük olan sevgilisiyle 11. yılını kutladı         
15:26
Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi Eski Galatasaray'lı Barış Özbek'in Survivor'a katılacağı iddia edildi         
14:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi tehdit edenleri hayal kırıklığına uğratmaya devam edeceğiz         
14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
Ekmek parası için evden çıkmıştı! Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kaldı Ekmek parası için evden çıkmıştı! Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kaldı         
12:56
Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım         
11:52
Rus ve Ukraynalı turistler aralık ayında denizin tadını çıkardı Rus ve Ukraynalı turistler aralık ayında denizin tadını çıkardı         
11:39
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çifti yardıma muhtaç olanlar için harekete geçti         
11:13
Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi Batman'da 'yetişmez' denilen lavanta, Hollanda'ya ihraç edilince üreticiler sıraya girdi         
10:53
Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı Koronavirüs nedeniyle talebin arttığı Bozcaada'da emlak fiyatları katlandı         
10:04
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak         
08:44
Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı Erkek arkadaşıyla uykuda yakalandığı yangından son anda kurtarıldı, olayın şokunu atlamadan mahallelinin saldırısına uğradı         
08:44
En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı         
08:44
Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı Pandemide ev yapımı ve ambalajlı ürüne talep arttı         
08:36
Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu Şiddet gördüğü eşinden kaçıp eski eşine sığınan kadının başına gelmeyen kalmadı! Saatlerce tamirhanede alıkonuldu         
08:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2020 16:01:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nin üretimini engellemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei