Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı - Son Dakika

Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı

06.03.2021 09:47
Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı, System.String[]

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, koronavirüsün deformiteye bağlı olarak başta akciğer olmak üzere solunum sisteminde fonksiyon kaybı ile kalpte sıkıntı yarattığını, bunun da ölümlere neden olabildiğini söyledi.

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, koronavirüsün deformiteye bağlı olarak başta akciğer olmak üzere solunum sisteminde fonksiyon kaybı ile kalpte sıkıntı yarattığını, bunun da ölümlere neden olabildiğini söyledi. Koç, "Covid-19'a yakalanıp, atlatan kişilerin, akciğerlerini rehabilite etmeleri noktasında aerobik egzersizler başta olmak üzere, ev içinde yapılan egzersizler ve solunum kapasitesini artırmaya yönelik yapılan diafragmatik solunum egzersizlerini ilaç gibi düşünebiliriz" dedi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse yakalanıp atlatanlarda en büyük problem akciğerlerde meydana gelen tahribat oluyor.  ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç hastalığı geçirenlere akciğerlerdeki sorunların giderilmesi için aerobik ve solunum egzersizleri önerdi. Koç şöyle konuştu:

"Bir yıldan beri mücadele ettiğimiz koronavirüs, organizmaya girdiğinde nerelerde tutuluyor ve hangi organlara tahribat yaratıyor diye baktığımızda, koronavirüs ACE-2 (Angiotensin Converting Enzyme-2/anjiyotensin dönüştürücü enzim) hücre yüzeyi reseptörlerine tutunduğu bilinmektedir. ACE-2 proteini daha çok akciğerde, kalpte ve böbreklerde bulunmaktadır. Covid-19'a yakalanan ve Covid-19 atlatan kişilerde; akciğerde, kalpte ve böbreklerde büyük doku fonksiyon kayıplarının olduğu bilinmektedir. ACE-2 proteinin görevi akciğerde sıvı toplanması ve iltihap oluşmasını engellemektir. Akciğere giren koronavirüs ACE-2'ye tutunarak proteinin yapısını ve fonksiyonunu bozmaktadır. Bu noktada sıvı birikmesi sebebi ile alveollerde gaz değişimini sınırlamaktadır. Solunum sisteminin yapısı incelendiğinde ise gaz değişimi sadece alveoller düzeyinde olduğu bilinmektedir. Bu gaz değişiminin gerçekleşmemesi de dokulara daha fazla oksijenli kanın gelmeyeceği anlamındadır ki, kişilerin halsiz olması ve hastalığı bu kadar sıkıntılı geçirmelerinin sebebi de budur. Akciğerde havanın yerine sıvının girişi ise zatürrenin oluşudur. Koronavirüste ise daha ağır vakalarla karşılaşılmaktadır. Koronavirüs ile ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, koronavirüs akciğerlerdeki ACE-2 proteinine tutulma yüzdesi bu kadar yüksek olmasaydı, ağır vakalar ve ölüm oranları da bu kadar yüksek olmayacaktı. Bunun yanında koronavirüs kalpte miyokart kalp kasına tutunarak kalp yetmezliği hatta ani kalp durmasına sebep olmakta, böbreklerde tutunarak böbrek yetmezliğine bağlı ölümlere sebep olmakta ve beyinde ise tat ve koku kaybına ve unutkanlığa sebep olmaktadır. Dolayısıyla da Covid-19'a yakalanan ve atlatan kişiler için akciğerlerini rehabilete etmeleri noktasında; ev içinde yapılan solunum egzersizlerini ve aerobik egzersizleri ilaç gibi düşünebiliriz. Aerobik kapasitenin en önemli etkisi ACE-2 protein üzerinedir. Yapılacak olan aerobik egzersizlerin ACE-2 proteini olumlu yönde etki etmesi, kişilerde oluşan Covid-19'un olumsuz etkileri kısa sürede uzaklaştırabilir."

'SOLUNUM KAPASİTESİNİ GELİŞTİRECEK EGZERSİZLER YAPIN'

Prof. Dr. Hürmüz Koç sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz önce zamansal uyum diyoruz. 40 dakikaya kadar hafif tempo yürüyüşler ile başlanmalı ve daha sonra yüklenme şiddeti artırılarak devam etmelidir. Yani orta tempo ve daha sonra da tempolu dediğimiz yürüyüşler gerçekleştirilmelidir. Burada yüklenmenin yoğunluğunu nabza göre belirleyebiliriz.  Maksimal nabzın; yüzde 50, 55, 60, 65, 70 gibi oranlarla kademeli olarak yüklenmeyi, yükseltme ilkesi çerçevesinde yürüyüşleri artırabiliriz. Tabi ki aerobik egzersizlere ilave olarak direnç antrenmanları da yapmak zorundayız. Çünkü direnç antrenmanları da kassal kuvvet, kassal dayanıklılık ve kas kütlesi artışına sebep olacağı için bu kas kütlesindeki Covid-19'a bağlı negatif etkiyi uzaklaştırabiliriz. Bir diğer önemli unsur da, kişilerin kısıtlamaları yaşadığımız bu dönemde evde neler yapabileceğidir. Kişilerin evde yapabilecekleri en iyi egzersizler solunum egzersizleridir. Solunum egzersizlerini tek zamanlı veya çift zamanlı şekilde yapabilir. Kişiler diafragmatik (diyafram) solunumu dediğimiz solunum egzersizler ile solunum kapasitesini geliştirebilirler. Solunum kapasitesini geliştirmeye yönelik evde yapılacak bir diğer egzersiz ise balon şişirmektir. Balon şişirmek dinamik bir egzersiz olarak hem akciğer solunum ve fonksiyonlarını geliştirir hem de evde en keyifli aktivite olarak düşünebiliriz."

Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı
Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı
Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı
Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı
Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı
Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı
Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı
Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı
Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı

Onsekiz Mart Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Koronavirüs, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ablası, helikopter kazasında şehit olan Osman Paşa'yı anlattı: Hukuk kazansa da "Ben asker olacağım" dedi Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil birçok ile sağanak yağış uyarısı Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk tatil için gittiği evde ölü bulundu IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Kasıt yoksa gol iptal edilmeyecek TikTok'ta şehitlerimize hakaret eden genç kızın serbest kalmasına başsavcılıktan itiraz Baba, kızını taciz eden belediye işçisini ensesinden tüfekle vurarak öldürdü Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Mersin ve Kırşehir'de 7 kişiyi öldüren caniden kan donduran sözler: Pişman değilim, aklım hala yapmadıklarımda
Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi Usta sanatçı Altan Karındaş yaşamını yitirdi         
09:49
Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti Uraz Kaygılaroğlu, Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığını ilan etti         
09:29
DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğini tahmin ediyoruz DSÖ Avrupa Başkanı ilk kez bu kadar umutlu konuştu: 2022'nin başında koronanın biteceğini tahmin ediyoruz         
08:05
Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü Çöpü atmadığı için tartıştığı kardeşini 11 yerinden bıçaklayarak öldürdü         
02:41
Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir Beyaz Saray'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması: Biden bir noktada görüşecektir         
22:03
Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı Suriye'nin kuzeyine peş peşe balistik füze saldırı: 3 ölü, 28 yaralı         
21:11
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! 81 ilde denetim bugün başlıyor         
19:33
Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın ve euro kaybettirdi Bu hafta borsa ve dolar kazandırdı, altın ve euro kaybettirdi         
18:27
377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak 377 milyon liralık tarımsal destek ödemesi bugün hesaplarda olacak         
16:36
11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, 11 şehidimiz için mesaj yayınlayan Demirtaş'ın, "Şehit" yerine "Yaşamını yitiren askerler" demesi büyük tepki çekti         
15:44
Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti Hamile eski eşini öldüren hükümlü, 9 yıl sonra cezaevinde intihar etti         
15:43
Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi Kasımpaşa'daki Divanhane İBB ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi         
15:37
Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi Kaymakamın tepki çeken görüntüsü sonrası Zonguldak Valiliği'nden açıklama geldi         
15:30
2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı 2018'deki kur krizini tahmin eden ekonomistten Türkiye için dikkat çeken uyarı         
12:46
Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı Meteoroloji harita paylaşarak tehlikeye dikkat çekti: Bazı bölgelerdeki yağış düşüşü yüzde 80'i aştı         
11:41
25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu 25 yaşındaki öğretmenin cansız bedeni sokak ortasında bulundu         
11:12
İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor İşin sırrını kimseyle paylaşmıyor! 150 yıllık ata mesleğinden hala ekmek yiyor         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 10:02:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs geçirenler, akciğerleri için solunum egzersizi yapmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei