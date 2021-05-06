'Koronavirüs geçirenlerde 4-6 ay ciddi saç dökülmesi oluyor' - Son Dakika

'Koronavirüs geçirenlerde 4-6 ay ciddi saç dökülmesi oluyor'

06.05.2021 11:53
'Koronavirüs geçirenlerde 4-6 ay ciddi saç dökülmesi oluyor', System.String[]

ANKARA'da, Dermatoloji Uzmanı Dr. Sabir Hasanov, Covid-19 geçirenlerde özellikle hastalıktan sonraki 4-6 aylık süreçte ciddi düzeyde saç dökülmesi yaşandığını söyledi.

ANKARA'da, Dermatoloji Uzmanı Dr. Sabir Hasanov, Covid-19 geçirenlerde özellikle hastalıktan sonraki 4-6 aylık süreçte ciddi düzeyde saç dökülmesi yaşandığını söyledi. Hasanov, "Covid-19 geçirildikten sonra oluşan yoğun saç dökülmesinden korkulmaması gerekiyor" dedi.

Medicana International Ankara Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sabir Hasanov, erkeklerde en sık görülen saç dökülme nedeninin 'erkeklik tipi' denilen saç dökülmesi olduğunu, bu hastalığın genetik temelli olduğunu ve kalıcı olarak durdurmanın imkansız olduğunu söyledi. Hasanov, 'erkeklik tipi' saç dökülmesinin tedavisinde saç spreyleri, tablet şeklinde ağızdan alınacak ilaçlar, saç mezoterapisi, saç PRP'si ve saç ekimi gibi yöntemlerin kullanıldığını belirtti. Kadınlarda görülen saç dökülmesinin en önemli nedeninin demir eksikliği olduğunu söyleyen Hasanov, B12 vitamini, folik asit, çinko veya diğer vitamin ve minerallerdeki düşüklüklerin de kadınlarda saç dökülmesinin nedenleri arasında yer aldığını kaydetti.

'CİDDİ DÜZEYDE SAÇ DÖKÜLMESİ OLABİLİR'Dr. Sabir Hasanov, koronavirüsün hem erkeklerde hem de kadınlarda saç dökülmesinin başta gelen nedenleri arasına girdiğini belirterek, "Enfeksiyonu geçiren hastalarda özellikle enfeksiyondan sonrası 4-6 aylık süreçte ciddi düzeyde bir saç dökülmesi olabiliyor. Nitekim gelen hastaların şikayetleri; 'Sabah kalktığımda yastığımda, banyoda, tarakta tutam tutam saç oluyor', 'Böyle giderse başımda saç kalmayacak', 'Kel kalacağım', 'Saçımı yıkamaktan ve taramaktan korkar oldum' şeklinde oluyor. Bu dönemde yoğun bir saç dökülmesi oluyor. Covid-19 geçirildikten sonra oluşan yoğun saç dökülmesinden korkulmaması gerekiyor" dedi.'KENDİ KENDİNE İYİLEŞME GÖSTERİYOR'

Koronavirüs nedeniyle oluşan saç dökülmesinin genelde kendi kendine iyileşme gösterdiğini, dökülmenin azalmasından sonra yeni saçlar çıkarak, seyrekliğin tekrar düzeldiğini kaydeden Dr. Hasanov, "Dökülmeyi yavaşlatmak ve hastaları panik ortamından uzaklaştırmak için demir, B12, folik asit, çinko gibi vitamin ve mineral değerlerine bakılarak tedaviye başlanabilir. Eğer bu saydığım parametrelerde bir bozukluk bir düşüklük söz konusu değilse o zaman yine dermatologlarının tavsiyesi ile multivitamin ve multimineral içerikli kapsül destekleri kullanılmakta, saçları güçlendirmek ve dökülmeyi azaltmak amaçlı özel seçilecek şampuanlar önerilmektedir. Hastaların bu konuda dermatologlarından fikir almaları uygun olacaktır" diye konuştu.


'Koronavirüs geçirenlerde 4-6 ay ciddi saç dökülmesi oluyor'

Koronavirüs, Genetik, Tablet, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık 'Koronavirüs geçirenlerde 4-6 ay ciddi saç dökülmesi oluyor' - Son Dakika


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