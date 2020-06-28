Koronavirüs, gıda takviyesi kullanımını artırdı - Son Dakika

ANKARA'daki Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği'nce 11 metropolde yapılan ankette, koronavirüs salgını döneminde gıda takviyesi kullanım oranının Türkiye'de, yüzde 13'ten yüzde 28'e çıktığı belirlendi.
Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneği tarafından sokağa çıkma kısıtlaması ve karantina sürecinin yaşandığı salgın döneminde beslenme ve alışkanlıklar üzerine 11 metropolde anket yapıldı. Anket sonucuna göre, salgın döneminde beslenme alışkanlıklarının değiştiği belirlenirken, kadınların günde 3, erkeklerin ise 2 öğün yemek yediği tespit edildi. Yine bu dönemde diyetisyene gitme sıklığında azalma olmazken, kadınların bu süreçte online olarak diyetisyen desteği almaya devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca gıda takviyesi kullanım oranının, yüzde 13'ten bu dönemde yüzde 28'e çıktığı belirlendi.
"Dolayısıyla toplumun önemli bir kısmı ekmek ve benzeri ürünlerle besleniyor ve yağ oranı yüksek ürünleri yiyor. Tüm dünyada yağ oranı yüksek ürünler ucuzdur. Besleyici oranı yüksek olan et, süt, protein ürünleri ise pahalıdır. Ülkemizde de pahalı. Özellikle toplumun bu ürünlere erişemeyen kısımları için gıda takviyeleri bir fırsat sunuyor. Bunu başka ülkelerde devlet programı olarak yapıyorlar. Ekmek zenginleştirme, süt zenginleştirme. Bizim ülkemizde de artık bu alana da doğru bir zenginleştirme olmalı. Yani yemek yiyorsunuz; ama o vücudun ihtiyacını karşılayacak vitamin ve minerallerle dolu olmuyor. Dolayısıyla bu açığı kapatabilecek bir ürün grubu olduğunu herkesin öğrenmesini istiyorum. Gıda takviyesinin bir ilaç olmadığını bir hastalığı tedavi etmediğini artık hepimiz öğrendik. Bundan sonraki aşamada ise bunların kalite standardının bir yere çekilmesini istiyoruz. Bunu bir sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Türkiye'nin bu alanda katma değerli ürün üretme kapasitesi olduğunu düşünüyoruz."