'Koronavirüs gıdadan bulaşmaz, tek kaynak insan' - Son Dakika

ALMANYA'da et, tavuk ve döner fabrikalarında görülen vakalar, koronavirüsün gıda yoluyla bulaşıp, bulaşmadığı konusundaki soruları da beraberinde getirdi. Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, virüsün gıdadan bulaşmayacağını belirterek, tek kaynağın insan olduğunu söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecinde restoran ve kafeler açılırken, dışarıda yemek yiyenlerin sayısı da arttı. Bazı kişiler ise dışarıda yemek yeme konusunda tedirgin olduklarını dile getirdi. Koronavirüsün gıdadan bulaştığına yönelik bilimsel veri olmadığını vurgulayan, Herkes İçin Acil Sağlık Derneği Başkanı Uzm. Dr. Ülkümen Rodoplu, tek kaynağın insan olduğunu hatırlattı. Rodoplu, işletmelerin yönetmelik kapsamında çalışıp çalışmadığı konusunda bakanlık tarafından denetlendiğini belirterek, yemek yenilen yerde alınan önlemlerin yanı sıra bireysel olarak alınan önlemlere de dikkat edilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Uzm. Dr. Rodoplu, şunları kaydetti:

"Koronavirüs için bir tane kaynak var. O da insan. İnsandan insana geçiyor. Gıdadan geçebilmesi için mutlaka virüsün bu geçen kısa süre içinde mutasyona uğramış olması lazım ki bu çok olanaklı görünmüyor. Lokantalarda, restoranlarda, yemek üretim merkezlerinde tek kaynak insan. Bununla ilgili Dünya Sağlık Örgütü 'nün çok sayıda çalışması ve bildirisi var. Koronavirüs bazı madde ve eşyaların üzerinde üç saatten üç güne kadar durabiliyor. Ancak onun insanın eline alıp eliyle yüzüne, gözüne sokması lazım. 'Koronavirüs gıdadan bulaşır', 'Gıdadan insana geçer', 'Gıda kaynaktır ve gıdada çoğalır' gibi bilgiler bilimsel değil."

'KURALLARA UYMAYA ÇOK DİKKAT EDİN'

Bireysel olarak alınacak önlemlerin koronavirüs açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Rodoplu, restoran, kafe gibi ortamlarda vakit geçirirken vatandaşın alması gereken önlemleri anlattı. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uygulamanın hayati önem taşıdığını dile getiren Rodoplu, "Üç temel konu çok önemli; sosyal mesafe en az 1,5 metre, maske ve hijyen. Her yerde geçerli. Doğal olarak restoranda da geçerli. Restoranlar, kafe, lokanta sahipleri bu konuda kendilerine Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yönetmeliklere uyuyorlar ve sıklıkla kontrolden geçiyorlar ama vatandaşlar olarak bizim de dikkat etmemiz lazım. Maskemizin olmasına, lokantaya girdiğimizde antiseptik bir malzemeyle ellerimizi dezenfekte etmeye, hatta o yetmez ellerimizi sabunlu su ile 20 saniye boyunca ellerimizi yıkamalıyız. Otururken yanımızda oturan müşterilere bakalım, koltuk yaklaşmış olabilir onu 1,5 metreye itelim, birbirimizi kibarca uyaralım. Masaya gelen çatal, kaşık, bıçakların tek kullanımlık olduğuna dikkat edelim" diye konuştu.

'BANA BİR ŞEY OLMAZ, DEMEYİN'

Kişilerin ancak kendisini koruyarak çevresindekileri koruyabileceğini vurgulayan Rodoplu, "Kurallara biz uyalım. Çünkü virüs bizi tehdit ediyor. Bizim dışımızda alınan tedbirler elbette çok önemli ama önce bizim kendimizi korumamız gerekiyor. 'Ben gencim, sağlıklıyım, bağışıklık sistemim de çok güçlü, bana bir şey olmaz' diyemeyiz. Çünkü biz hasta olursak bizi yoğun bakımlık yapmasa bile evdeki annemizi, babamızı hatta komşumuzu da etki altına alır. Almanya 'da yaşanan vakada da 70'e yakın kişiyi etkiledi. Bunu biz daha önce başka ülkelerde yaşandık. Daha önce İspanya 'da kilise de bir kişi 60 kişiye bulaştırdı. Tavşanlı 'da kız istemeye giderken onlarca insana bulaştı. Özetle önce kendi güvenliğimizi sağlamayı öğrenmeliyiz" dedi.

'DIŞARIDAN YEMEYİ TERCİH ETMİYORUM'

Virüs nedeniyle dışarıdan yemek yemeği tercih etmediğini belirten Zeynep Kereci (27), "Ben dışarıdan yemek yemeği tercih etmiyorum. Şu an kardeşim dışarıdan yemek istediği için ona alacağız. Şu an virüsün de dışarıda yemememde etkisi var ancak eşim kasap olduğu için et ürünlerini getiriyor. Kendimiz evde yapıp yiyoruz" diye konuştu.

Yavuz Şimşek (42) de "Güvendiğimiz yerlerde yemek yiyorum. Eğer güvenmiyorsam oradan yemek yemem ancak elbette virüsten dolayı tedirginiz" derken, koronavirüs önlemi amaçlı dışarıdan yemek yemediğini belirten Hümeyra Tatar (27), "Dışarıdan yemek yemiyorum. Aslında virüsten korkmuyorum, sadece dikkat ediyorum. Bence gıdadan virüs bulaşmaz, sadece yediğimiz yerdeki temizlik konusunu ihmal ediyorlarsa işte evet o zaman bulaşır" dedi. Gıdadan virüsün bulaşma ihtimaline karşı dışarıdan yemek yemediğini dile getiren Dilara Güneş (27), "Restoranlar kapandı sonra tekrar açıldı. Açılsa da yemek yememeye devam ettim. Elimizle dokunup ağzımıza götürdüğümüzde bulaşan virüsün gıdadan da bulaşabileceğini düşünüyorum" diye konuştu.