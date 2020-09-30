Koronavirüs gölgesinde 'Altın Portakal' - Son Dakika

ANTALYA Altın Portakal Film Festivali'nin program detayları koronavirüs salgını ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi nedeniyle yeni belli olmaya başladı. 3 Ekim Cumartesi günü kortejsiz başlayacak festival için kent genelindeki festival afişleri ve üst geçit süslemeleri azaltıldı. Her yıl en az bir hafta önceden heyecanla karşılanan festival, bu sene koronavirüs gölgesinde gerçekleşecek.

Türkiye'nin en uzun soluklu film festivali olan ve bu yıl 57'ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne sayılı gün kaldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşecek festivalin film gösterimleri, koronavirüs nedeniyle açık havada gerçekleşecek.