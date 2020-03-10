Koronavirüs gölgesinde Şampiyonlar Ligi rövanşı! İlk maçı 4-1 kazanan Atalanta'nın iddaa oranı... - Son Dakika
Son Dakika Spor Koronavirüs gölgesinde Şampiyonlar Ligi rövanşı! İlk maçı 4-1 kazanan Atalanta'nın iddaa oranı... - Son Dakika Spor

Koronavirüs gölgesinde Şampiyonlar Ligi rövanşı! İlk maçı 4-1 kazanan Atalanta'nın iddaa oranı...

13 dakika önce

Bu bir ilandırVALENCIA - ATALANTABergamo'da farklı kaybeden Valencia, sonrasında Real Sociedad'a 3-0 yenilip dibe vurmak üzereydi ama önce Real Betis'i 2-1'le geçtiler, ardından da Alaves deplasmanında 1 puan alarak biraz olsun rahatladılar.

Koronavirüs gölgesinde Şampiyonlar Ligi rövanşı! İlk maçı 4-1 kazanan Atalanta'nın iddaa oranı..., System.String[]

Bu bir ilandır


VALENCIA - ATALANTA


Bergamo'da farklı kaybeden Valencia, sonrasında Real Sociedad'a 3-0 yenilip dibe vurmak üzereydi ama önce Real Betis'i 2-1'le geçtiler, ardından da Alaves deplasmanında 1 puan alarak biraz olsun rahatladılar.


Stoperlerden Gabriel Paulista cezalı, Ezequiel Garay sezonu kapattı. Eliaquim Mangala'nın durumu maç saati netleşecek.


Sakatlığı sebebiyle Alaves maçını kaçıran forvet Maxi Gomez'in oynaması beklenmiyor. İlk Atalanta maçında görev yapmayan bir diğer forvet Rodrigo geri döndü, maç kadrosunda yerini alacak.


Şampiyonlar Ligi'nin mucize takımı Atalanta ise İtalya'da koronavirüs salgının ciddi boyutlara ulaşması sonucu, 4-1'lik ilk maçtan sonra Serie A'da sadece 1 maça çıkabildi.


Lecce deplasmanında 7-2 kazandıkları o maçta 3 gol atan Duvan Zapata ve 1 gol 2 asistle oynayan Josip Ilicic, rövanş maçında TD Gian Piero Gasperini'nin yine en güvendiği isimler olacak.


Karşılaşma koronavirüs salgını nedeniyle, İspanya Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine seyircisiz oynanacak.


Üyelerin %22'den fazlası taraf bahsine değil, iki takımın da gol bulmasına yönelmiş.


"Valencia - Atalanta" rövanşı öncesi bilinmesi gerekenler...


Real Sociedad, Real Betis, Valencia, Atalanta, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 04:31 
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