Koronavirüs gölgesinde sıla yolu - Son Dakika

Koronavirüs gölgesinde sıla yolu

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen Avrupalı Türkler için 'Sıla Yolu' başladı.

Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek isteyen Avrupalı Türkler için 'Sıla Yolu' başladı. Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaz tatilini gecikmeli olarak gerçekleştiren gurbetçiler, Türkiye'den zorunlu karantina sürecinin kaldırılmasıyla birlikte yollara koyuldular.

Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi

Avrupa'nın farklı ülkelerinden Türkiye'ye karayoluyla gitmek için yola çıkan gurbetçiler, günler süren yolculuğun ardından anavatana ulaşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Almanya ve Avusturya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden karayolu ile Türkiye'ye gitmek üzere yollara çıkan gurbetçiler, Almanya'dan sonra Avusturya, ardından da Macaristan sınır kapılarında yoğunlukla karşılaştılar. Koronavirüs sürecinde birçok ülkede normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte sınırlarda oluşan yoğunluklara, tatilciler de eklendi.

'SIRBİSTAN'DA ESKİ TÜNELLERİN YERİNİ OTOYOL ALDI'

Avrupa'dan yola çıkarak Türkiye'ye ulaşmak isteyen gurbetçilerin en çok sıkıntı yaşadığı Sırbistan–Niş yolunda otoyol yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda Niş bölgesinde bulunan dar tüneller nedeniyle trafikte zor anlar yaşayan gurbetçiler, bu yıl tamamlanan otoyol sayesinde daha güvenli bir yolculuk yaşıyorlar. Sıla yolunun Türkiye'den önceki son durağı olan Bulgaristan'da ise kilometrelerce süren yol yapım çalışmaları bulunuyor. Çalışmalar nedeniyle iki şeride düşen karayolunda, uzun araç kuyrukları oluşuyor. Ayrıca Bulgaristan sınır kapılarında, transit geçiş yapacak olan yolculara koronavirüs beyan formu dolduruluyor.

'KAPIKULE'DE ARAÇLARA DEZENFEKTE YAPILIYOR'

Koronavirüs sürecinde Türkiye'nin en yoğun sınır kapılarının başında gelen, Avrupa'daki Türklerin de en çok tercih ettiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda geçtiğimiz haftadan itibaren araçlara yönelik dezenfekte uygulaması başlatıldı. Yapılan bu işlem karşılığından 30 lira işlem ücreti alınıyor. Daha sonra sınırdan geçen araçların içindekilere de termal kameralarla ateş ölçümü gerçekleşiyor. Avrupa'nın farklı ülkelerinden yola çıkarak Türkiye'ye giden gurbetçiler, duygularını Demirören Haber Ajansı'na aktardı. 30 yıldır Avusturya'da yaşayan Ümmet Holat, her yıl karayoluyla Türkiye'ye gittiğini dile getirerek, memleket hasretinin kelimelerle anlatılmayacağını söyledi.

"MEMLEKET HASRETİ HER ZAMAN İÇİMİZDE OLAN BİR ŞEY"

Holat, "Her ne kadar 30 yıldır Avusturya'da yaşıyor olsak da işin içine memleket, vatan girince her şey değişiyor. Kapıkule'ye her vardığımızda Türkiye yazısını gördüğümüzde veya memur kardeşimizle ilk selamlaştığımızda tüylerimiz diken diken oluyor. Memleket hasreti her zaman içimizde olan bir şey. Biz aslında Avrupa'nın içerisindeki Türkler, daha farklı düşüncelere gidiyoruz. Çünkü senede bir kez geliyoruz, o bir kez sıla-i rahim yapıp, oradaki eşimizi, dostumuzu, akrabamızı ziyaret ediyoruz. Anlatılmaz yani… Memleket hasretini hangi cümlelerle daha düzgün anlatabilirim bilmiyorum. Bunu gerçekten yaşayan insanlar bilir. Bütün aileniz Avrupa'da yanınızda dahi olsa, onlarla birlikte yaşasanız bile, yine de vatan yine de vatan" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE HASRETİ İÇİMİZİ KAVURUYOR"

Emekli olduktan sonra da Almanya'da yaşamını sürdüren Aydın Şahan ise bu yıl tatil planının gecikmeli olarak gerçekleştirdiğini söyledi. Arkadaşıyla birlikte sıla yoluna çıkan Şahan, "İzin zamanı her yıl Türkiye'ye gidip geliyoruz. Şuan emekli olduğumuz için zaman sıkıntımız olmuyor. Normalde ramazan ayından önce gidiyordum. 2 yıl önce eşimi kaybettim. Şimdi artık tek olarak gidiyorum. Türkiye hasreti içimizi kavuruyor. Onun için her sene kendimizi zorunlu hissediyoruz gitmek için. Ama bu sene koronavirüsten dolayı bizi geç bıraktılar gidemedik. Şimdi yollar açıldı bizde yolara çıktık. Türkiye 14 günlük karantinayı kaldırdığı için özellikle gidiyoruz ki, buradan rahat edelim. Ama oraya gittiğimiz zaman da kurallara uyacağız. Kurallara uyarsak, biz kendi kendimizi korumazsak kimse bizi korumaz" diye konuştu.

"OTELİMİZDE TÜM ÖNEMLERİ ALDIK"

Sırbistan'da 4 yıldızlı otel işleten Türk iş adamı Fevzi Şilik, Türkiye izin yolu üzerinde bulunan otelde Avrupa'nın birçok ülkesinden gurbetçilerin konakladığını söyledi. Koronavirüs sürecinde normalleşme sürecinde gerekli önlemleri otel olarak aldıklarını dile getiren Şilik şöyle devam etti:

"Şu an izin yolu da başladı. İzin yoluna çıkan bütün gurbetçi vatandaşlarımıza tavsiyelerimiz şunlardır; Almanya, İsviçre, İsveç, Fransa, Belçika başta olmak üzere Avrupa'nın tüm ülkelerinden izine gidecek olan vatandaşlarımıza şunu belirtmeliyim ki, Sırbistan'dan her hangi bir kısıtlama yok. Sırbistan'dan transit geçmek zorunda değilsiniz. Sırbistan'da kalabilirler, otelimizde konaklayabilirler. Burada bütün önlemlerimizi aldık. Otelimizde şu anda her türlü hijyen ve dezenfeksiyon uygulaması yapılmaktadır. O yüzden gurbetçi vatandaşlarımıza şunu diyoruz; acele etmeye gerek yok. Anlıyoruz ki bugün Avrupa'da herkes bir an önce vatana gitmek istiyor. Tabi ki vatanımızda onları bekleyenler var ama yine de tedbirli gitmekte fayda var. Allah korusun yollarda kaza olayı maalesef oluyor. Sırbistan sınırına girişte biraz daha kalabalık var. Ama sabır diyoruz. Bu korona sürecinde yollarda da çok sıkıntılar yaşanıyor. O sebepten dolayı sabredip vatana rahatlıkla ulaşmanızı dileriz."

"BAYRAĞIN DALGALANDIĞINI GÖRMEK BİZE YETİYOR"

Fransa'nın Paris şehrinden yola çıkarak kardeşi Mustafa Abaz'ı Almanya'dan alıp Türkiye yoluna çıkan Hatice Abaz da vatan hasretini gidermek için memleketi Konya'ya gidiyor. Koronavirüs sürecinde Türkiye'nin daha güvenli olduğunu ifade eden Mustafa Abaz, Türkiye'nin Avrupa'ya kıyasla daha çok önlem aldığını söyledi. 45 saatlik bir yolcukları olduğunu dile getiren Abaz, koronavirüs de olsa, biz vatan hasretimiz için gidiyoruz" dedi. Türkiye'ye olan özlemlerinin doruklarda olduğunu belirten Hatice Abaz, "Kapıkule'den girdik mi bize yetiyor. Kapıkule'de bayrağımızın dalgalanması yetiyor. Her şeye bedel, bütün bu çektiklerimize değiyor" ifadelerini kullandı.

Koronavirüs, Türkiye, Avrupa, Sıla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs gölgesinde sıla yolu - Son Dakika

Son Dakika

21:46 Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz? 21:38 Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı 20:56 Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi 19:25 5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir 19:12 Oxford Üniversitesi, ikinci dalga riski bulunan ülkeleri hesapladı! Türkiye detayı dikkat çekti 18:22 "Aks kırıldığı için kaza yaptım" diyen Alişan'ın hız limitine uymadığı ortaya çıktı 17:48 Emniyeti bombalayan darbeci pilot savunma yaptı: Darbe girişiminde yer almadım 16:56 Son Dakika: Dün zam yapılan benzine bugün de büyük indirim geldi 15:26 Oto tamircisinden Alişan ve ailesinin ölümden döndüğü kazayla ilgili kafa karıştıran sözler 14:50 Cami tuvaletinde kız çocuğunu taciz eden 65'lik simitçi, "Cezaevinde benimle alay ediyorlar" diyerek tahliyesini istedi 14:35 Koronaya 43 bin kişiyi kurban veren İngiltere'den gelen son görüntü ürküttü 13:37 Görüntü Türkiye'den! Çırılçıplak soyunan kadın, kendisini balkondan aşağı bıraktı 11:01 Koronavirüs nedeniyle evden çıkamayıp bol bol tuzlu çekirdek yiyenleri uzmanlar ölümcül hastalık riskine karşı uyardı 09:58 Son dakika: Hafik Belediye Başkanı, parti ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle MHP'nin listesinden düşürüldü 09:56 Tarihi binayı ateşe veren şüpheliden pes dedirten savunma: Yakmadan duramıyorum
Son Dakika: Beşiktaş, 2 futbolcunun koronavirüse yakalandığını açıkladı.
21:45
Bülent Arınç'a açık açık soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
21:38
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse'nin sosyal medyadaki Stuttgart paylaşımı dikkat çekti
21:36
Ortaköy viyadüğünde motosikletteki yolcu, bir eliyle valiz diğer eliyle kutu taşıdı
21:18
Juventus'lu Ronaldo, Lecce maçı öncesi 130 milyon TL'lik yatında yaptığı tatille stres attı
21:14
Sivaslıların çorbalara renk katması için kullandıkları mor çiçek zehirli çıktı
20:55
Son Dakika: Türkiye'de 25 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1458 yeni vaka tespit edildi
20:45
Galatasaray, Milan'ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu'nu gündemine aldı
20:41
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
20:34
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresinin nerede sergileneceği netleşti
20:22
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2020 22:31:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Koronavirüs gölgesinde sıla yolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]