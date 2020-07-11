Koronavirüs gölgesinde Sıla Yolu - Son Dakika

Koronavirüs gölgesinde Sıla Yolu

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yaz tatili için ana vatanları Türkiye'ye kara yolu ile gidecek Türklerin en yoğun kullandığı Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahı transit geçişlere açıldı.

Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan ve yaz tatili için ana vatanları Türkiye'ye kara yolu ile gidecek Türklerin en yoğun kullandığı Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan güzergahı transit geçişlere açıldı. Gurbetçiler, Bulgar sınırında Türkçe hazırlanmış bir beyanname doldurma şartıyla sehayat edebiliyor.

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Fransa, Belçika, Hollanda ve Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan Türklerin kullandığı bu ana güzergah geçişlere tamamen açılmasının ardından sınırlarda kısmi de olsa hareketlilik gözlemlendi.

GÜNLÜK GEÇİŞLER 2-3 BİN ARASINDA

Son bir hafta içerisinde Kapıkule'den giriş yapan vatandaşların sayısı günlük olarak 2 bin ila 3 bin arasında değiştiği ifade edildi. Bu sayının artması beklense de koronavirüs nedeniyle geçen yıllardaki yoğunluğa ulaşamayacağı tahmin ediliyor.

BULGARİSTAN SINIRINDA TÜRKÇE BEYANNAME İMZALANIYOR

Bulgaristan sınırında Türkçe hazırlanmış bir beyannamenin doldurması şartı koşuldu. Covid-19 önlemleri çervevesinde hazırlanan beyannamede "Covid-19 belirtilerim yok", "Koronavirüs hastasıyla son 14 gün içinde temasım olmadı", "Karantinaya alınmadım" ve "Koronavirüsün riskleri konusunda bilgi sahibiyim" yazan maddelerin altına imza atılıyor. Gurbetçilerin güzergahında bulunan Sofya ve Plovdiv (Filibe) şehirleri en çok koronavirüs vakasının bulunduğu iki şehir olması is dikkat çekiyor.

SOFYA'NIN BÜYÜKELÇİSİNDEN GURBETÇİLERE UYARI

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök Sıla yolundaki vatandaşlara uyarılarda bulundu.

"Covid krizinin yol açtığı belirsizlikler devam ediyor" diyen Sekizkök, sözlerini şu sözlerle sürdürdü:  An itibariyle Bulgaristan'dan transit geçişlerde herhangi bir sıkıntı yok.  Sınırlara gelen vatandaşlarımıza sadece bir belge dolduruluyor. Bu belgede özetle Covid belirtileri taşımadığına, Bulgaristan'da yürürlükte olan önlemler hakkında bilgi sahibi olduğuna, Bulgaristan'ı en kısa sürede geçeceğine dair bir taahhüt belgesi bu. Türkçe olan bu belge dolduruluyor, bir de ateşleri ölçülüyor. Bundan sonra geçiş yapıyorlar ve Kapıkule'ye kadar da sıkıntısız geçebiliyorlar. Vatandaşlarımızı çok fazla mola vermemeleri telkininde bulunabiliriz"

"ÇOK FAZLA YOĞUNLUK YOKTU"

Viyana'da yaşayan Türk vatandaşı yolculuğunun iyi geçtiğini ifade ederek, "Viyana'dan geliyorum. Adım Ramazan. Aslen Bolu'luyum. Yolculuğumuz Allah'a şükür iyi geçti, bir yaramazlık olmadı.  Kaza, bela olmadan geldik. Kapılarda bir sıkıntı yoktu. Yoğunluk da yoktu. Hiçbir kontrol olmadı.  Macar, Sırbistan, Bulgaristan sınırlarından geçtik, Türkiye'ye gidiyoruz. Gelmelerini, memleketlerini görmelerini tavsiye ederim. Bir sıkıntı yok, derim" ifadelerini kullandı.

"KORONAVİRÜS İLK ÇIKTIĞI GİBİ DEĞİL"

Almanya'dan memleketi Kuşadası'na giden gurbetçi ise, "Hollanda'nın Amsterdam kentinden hareket ettik. Güzergahımız Almanya, Avusturya, Macaristan, Sırbistan ve Bulgaristan oldu. Biz bir sıkıntı yaşamadık. Bu benim yedinci arabayla izne gelmem. Korona geçmişte belki etkiliydi, ama şu an bir etkisini göremiyorum. İlk haftalarda olduğu gibi değil" diye konuştu.

Sırbistan Karadağ, Koronavirüs, Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 16:03 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs gölgesinde Sıla Yolu - Son Dakika
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