Koronavirüs gölgesinde yat turu - Son Dakika

Koronavirüs gölgesinde yat turu

MERSİN'in Silifke ilçesinde, normalleşme süreciyle birlikte hafta sonu da farklı etkiliklerle eğlenmek isteyen vatandaşlar, yat turuna katılarak Akdeniz'in koylarını keşfedip mavi sularda kulaç atarak stres attı.

Silifke ilçesindeki yat turlarına katılmak isteyenler Taşucu Mahallesi'ne akın etti. Burada yatlara binen vatandaşların önce ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara ise de maske verildi. Daha sonra yatlara binenler buradan hareket ederek, Tisan, Dana adası ve koyu, Boğsak adası ve koyu, Eğribük koylarını gezerek, güneşlenip Akdeniz'in mavi sularında serinlemenin keyfini çıkartı. Taşucu Yat Kooperatifi Başkanı Ali Küçük, bu yıl pandemi nedeni ile yatların yüzde 50 kapasite ile çalıştığını belirterek, Taşucu yat turları hemen dibimizde bulanan Tisan koyu, Dana adası, Boğsak koyu, Boğsak adası, Barbaros koyu, Güvercin Adası, Eğribük koyu tercih ediliyor. Her türlü hava şartlarında turlar yapabilmekteyiz dedi. Günübirlik düzenlenen yat turlarıyla bir günde 8 saatlik gezi ve animasyonlarla serin suların tadını çıkartan vatandaşlar, gün kararmadan ise geri dönüyor.