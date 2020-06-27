KORONAVİRÜS GÖLGESİNDE YKS HEYECANI-1 - Son Dakika

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılıyor. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde sınava girecek adaylar okulun bahçesine alınmaya başladı. Sınav öncesi öğrenciler maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı.

2 milyon 437 bin öğrenci bugün üniversiteye giriş sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ter dökecek. 135 dakikalık süreye bu yıl için 30 dakika ilave edildi. YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Adaylar 08.45'ten itibaren sosyal mesafe kurallarına göre bina içlerine alınmaya başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek. YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde sınava girecek adaylar okulun bahçesine alınmaya başladı.