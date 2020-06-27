Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı-2 - Son Dakika

Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı-2

Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ-Ali Kerem BENGİ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılıyor.

Cengiz ÇOBAN-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-İlkay DİKİCİ-Ali Kerem BENGİ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL- DHA Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapılıyor. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde sınava girecek adaylar okulun bahçesine alınmaya başladı. Sınav öncesi öğrenciler maske ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda uyarıldı.

2 milyon 437 bin öğrenci bugün üniversiteye giriş sınavı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) ter dökecek. 135 dakikalık süreye bu yıl için 30 dakika ilave edildi. YKS'nin ilk oturumu olan TYT bugün saat 10.15'te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre verilecek. Adaylar 08.45'ten itibaren sosyal mesafe kurallarına göre bina içlerine alınmaya başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. TYT'de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5'er olmak üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizikten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltilecek. YKS'nin ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ise yarın saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. YKS sonuçları 28 Temmuz 2020'de açıklanacak. Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde sınava girecek adaylar okulun bahçesine alınmaya başladı.

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NİŞANTAŞI'NDA SINAV HEYECANI

Şişli Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesinde sınava girmek için gelen öğrenciler, okul bahçesine alınırken yakınları dışarıda bekledi. Üniversite adayları sosyal mesafe kuralına uygun olarak tek tek kontrol edilerek sınavın yapılacağı dersliklere alınırken, yakınları da parmaklıklar arkasında onları izledi.

"KORONAVİRÜS OLMASA DAHA İYİ OLURDU"

Sınava girmek için Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesine gelen öğrenciler içeriye sınav giriş belgeleri kontrol edilerek teker teker alındı. Bazı öğrenciler sınava velileriyle birlikte gelirken bazıları tek gelmeyi tercih etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında öğrencilerin maske taktıkları görüldü. Kartal Belediyesi de okulun önünde velilere ve öğrencilere ücretsiz maskeyle su dağıttı. Sosyal mesafeye dikkat ederek okul bahçesine alınan öğrenciler gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından okulun içerisine alındı.

Sınava annesiyle gelen Can Berk Özdemir, "Koronavirüs olmasa daha iyi olurdu. İnşallah sınav da iyi geçer." şeklinde konuşurken, Burak Yıldız, "Biraz heyecan var. Sınava ikinci girişim. İnternetten yardım alarak, kitaplarla soru çözerek sınava hazırlandım." dedi. Benhem Yediyüzekşir, "Aileler olarak biz de heyecanlıyız. Allah zihin açıklığı versin" diye konuştu


Yükseköğretim Kurumları Sınavı, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koronavirüs gölgesinde YKS heyecanı-2 - Son Dakika

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