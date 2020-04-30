Koronavirüs: Google, Facebook, Spotify gibi teknoloji şirketlerinin bilançoları nasıl etkilendi? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Teknoloji Koronavirüs: Google, Facebook, Spotify gibi teknoloji şirketlerinin bilançoları nasıl etkilendi? - Son Dakika

Koronavirüs: Google, Facebook, Spotify gibi teknoloji şirketlerinin bilançoları nasıl etkilendi?

6 saat önce

Hisseleri ABD'deki New York borsasında işlem gören teknoloji şirketlerinin bu günlerde açıklanan birinci çeyrek bilanço rakamları, koronavirüs salgınının ilk etkilerini görmek açısından önemli.

Koronavirüs: Google, Facebook, Spotify gibi teknoloji şirketlerinin bilançoları nasıl etkilendi?, System.String[]

Koronavirüs salgını, insanların evlere çekilmesiyle şirketlerdeki dijital dönüşümü ve teknoloji şirketlerinin yükselişini hızlandırdı.

Bu dönemin etkileri daha şimdiden Amazon gibi e-ticaret şirketlerinin hisselerinin yükselişe geçmesini sağlayarak kendini göstermiş durumda.

Hisseleri ABD'deki New York borsasında işlem gören şirketlerin bu günlerde açıklanan birinci çeyrek bilanço rakamları, koronavirüs salgınının ilk etkilerini görmek açısından önemli.

Gelen bilanço rakamlarına göre şirketlerin koronavirüs salgınının ilk darbesinden farklı şekillerde etkilendiği görülüyor.

Kimi teknoloji şirketlerinin gelirlerinde yılın ilk üç ay artış yaşanırken kimileri için tablo daha karışık.

Alphabet

Google'ın çatısı altında bulunduğu Alphabet şirketinin karı yatırımcısını hayalkırıklığına uğratsa da geliri beklentilerin üzerinde geldi.

Şirketin ilk çeyrek geliri 41,16 milyar dolar olurken hisse başına karı 9,87 dolar ile beklentilerin altında geldi. Ancak yine de şirketin gelirine dair açıkladığı rakamlar yatırımcıyı memnun etmiş olacak ki bilanço rakamlarının ardından hisselerinin yükselişe geçtiği görüldü.

Bilanço rakamlarının açıklanmasının ardından hisseler yüzde 7 yükseldi.

Sermaye yöneticisi Michael Kramer Forbes haber sitesi için kaleme aldığı makalesinde şirketin bu dönemi yara almadan atlatması halinde uzun vadede koronavirüs krizi patlak vermeden önceki döneme göre çok daha iyi bir performans sergileyebileceğini aktardı.

Kramer'a göre yatırımcının Alphabet hisselerine ilgi göstermesinin altında da bu yatıyor.





Facebook

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından Facebook, dijital reklam gelirlerinin ilk çeyrekte azalmasından dolayı halka arz edildiğinden beri en yavaş büyümesini gerçekleştirdi.

Ancak buna rağmen analistlerin beklentilerinin üzerinde bir bilanço performansı sergilemesiyle bilançonun açıklanmasının ardından hisseleri yüzde 7'nin üzerinde yükseldi.

Şirketin geliri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 17,74 milyar dolara çıktı.

Mart ayında dijital reklam gelirlerinin düştüğü, ancak nisan ayında makul bir şekilde dengelendiği belirtildi.

Şirket, analistlerin kar beklentisini kaçırsa bile karının geçen yıla göre yüzde 10 yükseldiği görüldü.

Yine de Facebook CFO'su David Wehner, CNBC televizyonuna verdiği röportajda koronavirüs dolayısıyla geleceğin belirsiz olduğu tespitiyle uyarıda bulundu.

Microsoft

Beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen teknoloji şirketlerinden biri de Microsoft.

Gelirlerinin bulut teknolojisine gösterilen ilgi ile arttığını açıklayan şirketin hisseleri bilanço rakamlarının gün yüzüne çıkmasıyla yüzde 3 yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada gelirlerinin koronavirüsten olabilecek en az şekilde etkilendiği belirtildi.

Microsoft, uzaktan çalışmayı sağlayan Teams adındaki uygulamalarının günlük 75 milyon kullanıcıya ulaştığını açıkladı.

Şirketin CEO'su Satya Nadella, yaptığı açıklamada, "İki ayda ikil yıllık dijital dönüşüme tanık olduk" tespitinde bulundu.

Twitter

Diğer teknoloji şirketlerinin aksine yatırımcısını memnun edemeyen nadir şirketlerden biri Twitter oldu.

Sosyal medya platformu, analistlerin beklediğinden daha yüksek birinci çeyrek geliri ve beklenenden daha az miktarda zarar açıklamasına rağmen, yatırımcının ikinci çeyreğe dair kaygı duyması dolayısıyla hisselerinde düşüş yaşandığı görüldü.

Koronavirüs krizi dolayısıyla insanların bilgiye daha meraklı olması, Twitter'ın reklamlarının ulaştığı kullanıcı sayısında artış yaşanmasını sağladı.

Twitter'da çıkan reklamlara maruz kalan kullanıcı sayısı yüzde 24 artışla 166 milyona yükseldi; bu beklentilerin 2 milyon daha üzerinde bir rakam.

Ancak Twitter'ın hisseleri bilanço rakamlarının ardından ilk başta yüzde 11 yükselse de daha sonra ikinci çeyreğe dair belirsizlik ile yüzde 4,8 düştü.

Şirketin CFO'su Ned Segal, yatırımcılarla yaptığı video konferansta 11-31 Mart tarihleri arasında şirketin reklam gelirinin yıllık olarak yüzde 27 düştüğünü söyledi; bu da yatırımcıda ikinci çeyreğe dair bir korkunun oluşmasına yol açtı.





Spotify

Koronavirüs döneminin yarattığı dijital dönüşümden olumlu etkilenen şirketlerden biri de online müzik dinleme platformu Spotify oldu.

İlk çeyrekte şirketin paralı abonelerinin sayısı 130 milyona çıktı.

Bu da yatırımcıda iş modelinin koronavirüs gibi bir krize daha dayanıklı olduğu izleniminin oluşmasını sağladı.

Şirketin reklam gelirleri düştü; ancak genel olarak gelirinde yüzde 22'lik bir artışın yaşanması bu kaybın önüne geçti.

Bu bilanço rakamlarının üzerine İsveçli şirketin New York borsasında işlem gören hisseleri ticaret başlamadan önce yüzde 10 yükseldi.

Şubat ayının sonlarında İtalya ve İspanya gibi koronavirüs krizinden ağır etkilenen ülkelerde kullanıcı sayısının başta düştüğü ancak sonraki haftalarda toparladığı belirtildi.

Netflix

Koronavirüs döneminde abone sayısının artırması dolayısıyla beklentilerin üzerinde bir performans sergileyen şirketlerden biri de online film ve dizi izleme platformu Netflix.

Şirket, ilk üç ayda platforma 15,8 milyon yeni abonenin geldiğini açıkladı; bu beklentilerin neredeyse iki katı.

Netflix, harcamalarını ertelemesi dolayısıyla ilk çeyreği 162 milyon dolar pozitif nakit akışıyla kapadı.

Şirketin geliri ise 5,77 milyar dolar olarak açıklandı.

Ancak ikinci çeyrekte ilk üç ayda yakaladığı performansı sergilemeyeceği endişeleri, şirketin hisselerinin önce yükselmesine sonra da düşmesine yol açtı.

Bunda da şirketin yatırımcılarına gönderdiği açıklamada vurguladığı bazı maddeler rol oynuyor.

Netflix, abone sayısı artsa da doların yükselmesi dolayısıyla uluslararası alanda elde edeceği gelirin beklenenden düşük olmasını bekliyor; bazı yapımların durması nedeniyle pozitif nakit akışını sağlayacağı ancak yapımların yayımlanmasının ertelenmesine yol açacağını ekliyor.





Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, New York, Google, Teknoloji, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 08:35 


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