Koronavirüs - Grafiklerle koronavirüs salgını: Çin'de, İtalya'da durum ne? - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs - Grafiklerle koronavirüs salgını: Çin'de, İtalya'da durum ne? - Son Dakika Dünya

Koronavirüs - Grafiklerle koronavirüs salgını: Çin'de, İtalya'da durum ne?

6 saat önce

Koronavirüs 150'den fazla ülkeye sıçradı ve 7 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs - Grafiklerle koronavirüs salgını: Çin'de, İtalya'da durum ne?, System.String[]

Koronavirüs 150'den fazla ülkeye sıçradı ve 7 binden fazla kişinin hayatını kaybetti. Şu an dünya çapındaki vaka sayısı, virüsün ortaya çıktığı Çin'deki vaka sayısını geçmiş durumda.

İtalya, Çin dışında vakanın en çok görüldüğü ülke.

Gelişmeleri grafiklerle açıkladık.

1. Salgın küresel bir pandemi

Dünya çapında gün be gün koronavirüs vakalarının artmasıyla Dünya Sağlık Örgütü (WHO) salgını 'pandemi' ilan etti.

Pandemi, en basit tanımıyla bir bulaşıcı hastalığın dünyada eşzamanlı olarak çok fazla sayıda insanı tehdit etmesi anlamına geliyor.

Yeni tip koronavirüsün Vuhan'da Aralık ayında ortaya çıkmasından bu yana Çin'de 81 binden fazla kişiye COVID-19 teşhisi kondu.

John Hopkins Üniversitesi'nin son verilerine göre, Çin dışında 100.000'den fazla vaka var.





Ancak dünya çapında koronavirüsün bulaştığı kişi sayısının daha fazla olduğu düşünülüyor. Orta derece semptomlar gösteren kişiler test edilmedi ve bu kişiler ilan edilen sayıya dahil değil.

Çin'den sonra İtalya, 30.000 kişi ile en fazla vaka sayısına sahip ülke.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, epideminin merkezinin artık Avrupa olduğunu açıkladı.

İran ve Güney Kore de, sırasıyla 14 bin ve 9 bin vakayla salgından en kötü etkilenen ülkelerden.

Virüsün yayılmasının engellenmesi için, küresel çapta bir dizi önlemler alınıyor.

Hükümetler virüsün yayıldığı ülkelerden uçuşları durdurdu, şehirlerde karantina uygulamalarını başlattı, büyük çaplı spor ve sanat faaliyetlerini askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, "ulusal acil durum" ilan etti ve salgınla mücadele için 50 milyar dolar fon ayırdı.

Beyaz Saray, Avrupa ülkelerine seyahat kısıtlaması da getirdi. En başta sadece Schengen ülkelerinden yolculuk edecek Amerikalı olmayanlara yönelik seyahat yasağının kapsamı, Salı günü İngiltere ve İrlanda'yı da içine alacak şekilde genişletildi. Çin ve İran'a da benzer seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.

2. İtalya Çin'in dışında en fazla vaka tespit edilen ülke

İtalya, Güney Kore ve İran'ı geçerek, Çin dışında en fazla vakanın tespit edildiği ülke oldu.

Ülkede vaka sayısı 30.000'i, hayatını kaybeden hasta sayısı ise 2.000'i geçti.

İtalyan yetkililer neredeyse bütün dükkanları, barları, restoranları, kafeleri ve kuaförleri 25 Mart'a kadar kapatarak, sıkı önlemler aldılar.

Okullar, spor salonları, müzeler, gece kulüpleri ve diğer mekanlar da kapatıldı. İnsanlara evlerinden çıkmamaları ve elzem durumlarda sokağa çıkmak için izin almaları gerektiği söylendi.





3. Avrupa çapında vaka sayıları artıyor

Avrupa ülkelerinde vaka ve ölüm sayılarında yukarı tırmanışlar gözleniyor ve kıta yeni salgının merkez üssü haline geldi.

İtalya, İspanya, Fransa'da olduğu gibi Almanya'da da binlerce teyitli vaka mevcut.

Almanya Başbakanı Angela Merkel nüfusun yüzde 70'ine, ki bu 58 milyon kişi demek, koronavirüsün bulaşabileceğini söyledi.

Ancak bazı Alman virologlar bu sayının çok yüksek olduğunu ve en kötü senaryoda bile etkilenecek kişi sayısının 40.000 olduğunu söylüyorlar.

İspanya'da Cumartesi günü olağanüstü hal ilan edildi, Başbakan Pedro Sanchez "İspanya'da koronavirüs vakalarının haftaya 10 bine çıkma olasılığı görmezden gelinemez" dedi.

İngiltere'de teyitli vaka sayısı 2.000'e yaklaştı. Başbakan Boris Johnson Pazartesi günü strateji değişikliğine giderek, ülkedeki herkesi gerekmedikçe sosyal temastan kaçınmaya, evden çalışmaya, publar ve restoranlardan uzak durmaya çağırdı.

4. Çin halen en fazla vaka sayısının olduğu ülke

Çin'de toplam koronavirüs sayısı Ocak ayından beri yükseliyordu, ancak son birkaç haftadır eğri sabitlenmeye başladı.

Çin, 80.000'den fazla kişi ile dünyada en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürürken, küresel çapta da vaka sayısı 200.000'i buldu.





Hükümet ve yerel yetkililer, enfeksiyonun yayılmasını engellemek için sıkı önlemler aldı. Bunlar arasında uçuş iptal etme, okul ve iş yerlerini kapatma ile bazı kentlerde karantina koşulları uygulama gibi önlemler var.

Koronavirüsün kaynağı henüz kesin olarak saptanamadı, ancak ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinde bir balık pazarındaki yasa dışı vahşi hayvan ticaretinden kaynaklandığı ve yarasalardan bulaşmış olabileceği düşünülüyor.





Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Avrupa, İtalya, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:10 

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