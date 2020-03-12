Güney Kore koronavirüsle mücadelede hangi özelliği ile ön plana çıktı?

Güney Kore'de koronavirüs şüphesi bulunan kişilerden alınan örnekler 24 saat hizmet veren bir laboratuvara gönderiliyor. Koronavirüse karşı mücadelede bu laboratuvarlar önemli bir işlev görüyor. Ülke çapında bu amaçla 96 kamu ve özel laboratuvar ağı kuruldu. Laboratuvarda test sonuçları 5-6 saatte alınıyor. Sağlık yetkilileri bu yaklaşımın hayat kurtaracağına inanıyor. Güney Kore'de kronavirüs vakalarında ölüm oranı yüzde 0,7 düzeyinde seyrediyor. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre dünya ortalaması ise yüzde 3,4. Ancak uzmanlar, birçok koronavirüs hastasının kayıtlara geçmediğini, bu nedenle gerçek ölüm oranının daha düşük olduğuna inanıyor.

17 GÜNDE KORONAVİRÜS TESTİ GELİŞTİRİLDİ

Güney Kore 17 gün içinde koronavirüs testi geliştirip ülke çapında geniş bir laboratuvar ağı kurmayı başardı. Yetkililer, 2015'teki MERS (Orta Doğu Solunum Sendromu) salgınında edinilen tecrübenin ardından ders çıkarıldığını söylüyor. O salgında Güney Kore'de 36 kişi ölmüştü. Bunun üzerine bulaşıcı hastalıklarla ilgili strateji geliştirilmiş, Hastalık Kontrol Merkezi en kötü olasılıklara karşı hazırlıkları yürüten özel bir birim oluşturmuştu. Koronavirüs salgınında bu hazırlıkların önemli bir işlev gördüğü belirtiliyor. Uzmanlar, isabetli testlerle erken teşhisin ve bunun sonucunda uygulanacak karantinanın ölüm oranını düşürmede ve virüsün yayılmasını engellemede önemli olduğuna inanıyor.

GÜNEY KORE LABORATUVARLARINDA VARDİYALI ÇALIŞILIYOR

Laboratuvarlarda "31 no.lu hasta" adıyla anılan vakaya rastlanıncaya kadar her şey olağan görünüyordu. Bu hasta seyahat etmemiş ve bilinen koronavirüs vakalarıyla temas halinde bulunmamış olmasına rağmen virüs testi pozitif çıkmıştı.Bu kişi, Şinçeonji Kilisesi adıyla bilinen ve 200 bin üyesi olan bir tarikata mensuptu. Bu tarikat içinde hastalığın kaynağını ve etkilenen herkesi tespit etmek için hızla çalışmalar başlatıldı. Laboratuvarlarda çalışanlar aralıksız çalışmadan dolayı çok yorgun düşmüştü. Ancak yetkililer artık vardiyalar halinde çalışmanın düzene girdiğini söylüyor.

HAFTADA 140 BİN TEST YAPMA KAPASİTESİ MEVCUT

Güney Kore'de test kitleri bulmakta sıkıntı yaşanmıyor. Dört şirkete bu kitleri üretme lisansı verildi. Böylece haftada 140 bin test yapma kapasitesi yaratıldı. Güney Kore'deki Covid-19 testinin doğruluk oranının yüzde 98 olduğu belirtiliyor. Bu kadar fazla sayıda kişiye test uyguladığından dolayı Güney Kore örnek ülke olarak gösteriliyor. Ama yanlış adımlar atıldığı da oldu. Koronavirüsten en fazla etkilenen Daegu kentinde en az iki hasta hastanede yatak beklerden öldü. Başlangıçta tüm vakalar hastanede karantinaya alınıyordu. Şimdi ise doktorlar hafif belirti gösterenlerin hastane yerine evlerde izolasyona tabi tutulmasını, hastane yataklarının ise daha ciddi tedaviye ihtiyaç duyanlara ayrılmasını söylüyor.

''HAFİF BELİRTİ GÖSTERENLER EVDE TEDAVİ EDİLMELİ''

Kore Ulusal Tıp Merkezi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Kim Yeon-Jae: "Tüm hastaları karantinaya alıp tedavi etmek mümkün değil. Hafif belirti gösterenler evde tedavi edilmeli. Ölüm oranını düşürmek için strateji hedefinin değişmesi gerekiyor. Hasta sayısında büyük artış kaydedilen İtalya gibi ülkeler de stratejisini değiştirmeli" dedi. Yüksek oranda bulaşmanın görüldüğü yerlerde derhal test merkezleri kuruluyor. Bu hafta Seul'de bir çağrı merkezinde çok sayıda kişide koronavirüs çıkması nedeniyle sağlık uzmanları binanın dışında bir test merkezi oluşturup yüzlerce personele test uyguladı.

''YAŞLILARIN DAHA DİKKATLİ OLMASI LAZIM''

Covid-19 hastaları iyileştikten sonra kan örnekleri inceleniyor. Bilim insanları, tespit edilen özel bir protein ile vücudun virüse karşı geliştirdiği antikorların belirlenebildiğini ve böylece aşı geliştirme umudu olduğunu söylüyor. 28 yaşındaki eski hastalardan biri olan Lee, Covid-19 hastalığının endişe yarattığını, ancak kendisinde fazla belirti ortaya çıkmadığını, sadece biraz öksürük olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra Lee, "Kendi tecrübemden yola çıkarak temkinli ve güvenli olmanın önem taşıdığını, ama virüsten o kadar da korkmak gerekmediğini söyleyebilirim. Bendeki belirtiler soğuk algınlığından daha hafifti. Yaşlıların daha dikkatli olması lazım. Sağlıklı gençlerin ise fazla endişelenmesi gerekmiyor. Ama yine de gerekli önlemlerin alınması önemli." dedi.

YETKİLİLER HALA TETİKTE

Güney Kore'de alınan koruyucu önlemler henüz herhangi bir bölgeyi karantina altına almayı veya seyahat sınırlaması getirmeyi gerektirmedi. Şimdiki yöntem, şüpheli gelişmelerin izlenmesi, teste tabi tutulması ve tedavi uygulanmasını içeriyor. 50 milyonu aşkın nüfusuyla Güney Kore şimdiye dek hastalığın kontrol altına alınması için üzerine düşeni yaptı. Okullar kapatıldı, işyerleri evden çalışmayı teşvik ediyor, çok sayıda insanın bir araya geldiği etkinliklere son verildi. Ancak her geçen gün başkent Seul'de sokağa çıkanların sayısı artıyor. Restoranlar, otobüsler, metrolar yeniden dolmaya başlıyor. Koronavirüs tehdidine karşı önlem almak normalleşti. Çoğu kişi (bulabilirse) maske takıyor. Kalabalık binaların girişinde ısıölçer kameralarla insanların vücut ısısı ölçülüyor. Asansörlerde el temizleme jelleri bulunduruluyor. Metro girişlerinde özel kostümlü görevliler insanlara sık sık ellerini yıkamaları gerektiğini hatırlatıyor. Güney Kore'de ve birçok ülkede bütün bunlar artık normalleşmiş olabilir. Ama yetkililer hala tetikte ve mevcut riskin hafife alınamayacağı kanısında. Herhangi bir kilise, ofis, apartmanda ortaya çıkacak bir salgın birçok şeyi değiştirebilir.