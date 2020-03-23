Koronavirüs: Güney Kore son bir ayın en düşük sayıdaki vakasını açıkladı - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Koronavirüs: Güney Kore son bir ayın en düşük sayıdaki vakasını açıkladı - Son Dakika Dünya

Koronavirüs: Güney Kore son bir ayın en düşük sayıdaki vakasını açıkladı

6 saat önce

Güney Kore, enfeksiyon hızı dört hafta önce doruğa ulaşmasından bu yana, en düşük sayıdaki koronavirüs vakasını bildirdi.

Koronavirüs: Güney Kore son bir ayın en düşük sayıdaki vakasını açıkladı, System.String[]

Güney Kore, enfeksiyon hızı dört hafta önce doruğa ulaşmasından bu yana, en düşük sayıdaki koronavirüs vakasını bildirdi.

Bu durum, Asya'da Çin dışındaki en kötü salgının yaşandığı ülkedeki salgının kontrol altına alınmış olabileceği umudunu artırdı.

Ülke son 24 saat içinde 64 yeni Covid-19 vakası bildirdi ve toplam vaka sayısı 8961, ölü sayısı ise 111 oldu.

Ancak sağlık yetkilileri halkı bu azalışa karşın, tedbiri elden bırakmama çağrısında bulundu ve ülkenin hala enfeksiyona karşı uzun bir savaşla karşı karşı olduğunu belirtti.

Avrupa ise halen salgının merkezinde.

İtalya, Pazar günü 651 yeni ölüm bildirip toplam ölü sayısını 5467'ye yükseltirken, İspanya son 24 saat içerisinde 462 ölüm bildirdi ve ölü sayısını 2182'ye çıkarttı.

New York'ta da belediye başkanı salgının kötüleştiği uyarısı yaptı ve tıbbi malzeme sıkıntısının zararı büyüttüğünü söyledi.

Güney Kore'nin virüse yaklaşımı ne kadar farklı?

Güney Kore'de her gün yaklaşık 20.000 kişi koronavirüs testinden geçiriliyor. Bu da dünyadaki en yüksek test oranı.

Ülke, bir kamu ve özel laboratuvar ağı oluşturdu ve belirtileri olanların sağlık durumlarını kontrol edebilecekleri düzinelerce arabaya servis merkezi kurdu.

Güney Kore, bu yaklaşımını MERS (Middle East Respiratory Syndrome veya Mers) salgınında 36 kişinin ölümü sonrası geliştirmişti. Ülkede, Suudi Arabistan'dan sonra en çok sayıdaki Mers vakası görülmüştü.

Mers, ülkeyi bulaşıcı hastalıklara karşı yaklaşımını değerlendirmeye zorladı ve Hastalık Kontrol Merkezleri, en kötü senaryoya hazırlanmak için özel bir bölüm kurdu. Bu çalışmalar da işe yaramış görünüyor.

Bulaşıcı hastalıkları bulunanlar hakkındaki bilgi paylaşımını konusundaki yasalar Mers'ten sonra önemli oranda değişti.

Yasalardaki bu değişimle, yakınlarında bulaşıcı hastalığa sahip biri varsa, insanların telefonlarına uyarılar gönderildi.





Bu hafta sonu, hükümet önlemlerini artırdı ve insanları kiliseler, karaoke barları, gece kulüpleri ve spor salonları gibi toplu buluşma yerlerinden uzak tutmaya yönelik uyarılar gönderdi.

Din adamlarından da cemaatlerinin ateşlerini ölçmelerini ve gerekli görülen herhangi bir dini ibadet sırasında birbirlerinden en az 2 metre arayla durmalarını istedi.

Birçok kilise bu önlemlere uymadıkları gerekçesiyle yasal işlemlerle karşı karşıya.

Güney Kore neden yeni bir dalgadan korkuyor?

Ülke iki enfeksiyon dalgası yaşadı.

Yonhap haber ajansının haberine göre, birincisi 20 Ocak'ta ilk teyitli vakanın çıkmasıyla, ikincisiyse bir tarikat içinde yayılan grup arasında büyük enfeksiyon dalgasıyla geldi.

Şimdiyse ülke dışından gelen vakaların üçüncü bir dalgayı başlatabileceği korkusu var.

Hükümet, Avrupa'dan tüm gelenleri test etme sürecini hızlandırmak için Incheon Havaalanı'nın içinde yaklaşık 20 telefon kulübesi ne benzeyen test cihazları kurmayı planlıyor.

Yeni giriş prosedürü Pazar günü başladı. Şimdiye kadar ülkeye giren 152 kişide virüs belirtileri görüldü ve test sonuçlarını bekliyorlar.





Koronavirüs, Güney Kore, Mers, Dünya, Son Dakika

BBC

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:35 

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