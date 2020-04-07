"Koronavirüs günleri"nde anneler ve çocuklar "online" eğitim ve masalla sosyalleşiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koronavirüs günleri'nde anneler ve çocuklar 'online' eğitim ve masalla sosyalleşiyor - Son Dakika

"Koronavirüs günleri"nde anneler ve çocuklar "online" eğitim ve masalla sosyalleşiyor

7 saat önce

Eğitimci ve yazarlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan anneler ve çocuklara sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarda bazen hikaye kitapları okuyup masal anlatıyor bazen de annelere çeşitli konularda bilgi veriyor.

Eğitimci ve yazarlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan anneler ve çocuklara sosyal medya üzerinden yaptıkları canlı yayınlarda bazen hikaye kitapları okuyup masal anlatıyor bazen de annelere çeşitli konularda bilgi veriyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında çocuklarıyla evde vakit geçiren annelere, sosyal medya kullanıcısı eğitimci ve yazarlar alternatif etkinlik imkanı sunuyor.

Ev işleriyle ilgilenip yemek yapan, evden çalışan, aynı zamanda çocuklarına çeşitli etkinlikler sunmaya çalışan annelerin yükü, bazı eğitimci ve yazarların sosyal medya hesaplarından canlı yayınladıkları hikayeler ve masallar sayesinde bir nebze azalıyor.

Sosyal medyadan çocuklara yönelik canlı yayınların yanı sıra kadınlar için hazırlanan programlar da annelerin eğitimine katkı sunuyor.

Eğitimci yazar ve masal anlatıcısı Nurten Ceceli Alkan, AA muhabirine telekonferans yöntemiyle yaptığı açıklamada, gurbette olan kızlarından ve torunlarından yola çıkarak Instagramdaki "Torun Tombalak" isimli hesabından canlı masal anlatmaya başladığını söyledi.

"Bu işe başlarken üç niyetim vardı." diyen Alkan, şöyle devam etti:

"Birincisi, kendi torunlarımı ekran başında toplayarak onları motive etmek. Kızlarımın evlatlarıyla evde 7/24 yaşadıkları beraberliğin zorluğunun farkındayım. Çünkü aynı zamanda kızlarım evden yoğun, aktif olarak 'home ofis' çalışıyor. İkinci olarak da ben torunları ekran başına topladığımda anneleri biraz rahat etsinler istedim. Üçüncüsü de benim yaptığımı gurbetteki anneanneler, babaanneler ve dedelerin örnek alıp torunlarıyla ekran başında kaliteli zaman geçirebilirler diye düşündüm."

Daha sonra diğer çocuklara da canlı yayın üzerinden masal anlatmaya karar verdiğini belirten Alkan, çok güzel geri dönüşler aldığını ifade etti.

Bu projesinden annelerin de çocukların da memnun kaldığını belirten Alkan, şöyle konuştu:

"Masalın arkasından etkinlikler yapıyor çocuklar. Koronalı günlere göre masallar anlatıyorum. Evde durmanın nimeti, sabır, farkındalık üzerine cümleler ekleyerek çocuklara yol göstermeye çalışıyorum. Masal anlatmaya 17.30'da başlıyorum, sonra eşime, köye bağlanıyoruz o da türkü söylüyor çocuklara. O esnada yağmur gibi mesajlar alıyorum, 'çocuğumuz şöyle mutluydu, şöyle sevindi' tarzında."

Ekran sayesinde kitaplarla çocuklar arasında bağ kuruyor

Çocuk kitapları yazarı Merve Gülcemal de masal eğitimcisi Nurten Ceceli Alkan'ın yaptığı masal saatinden etkilenerek kendisinin de sosyal medya hesabından çocuklar ve anneler için bu süreçte bir şeyler yapması gerektiğine inandığını dile getirdi.

Çocukların anneleriyle evde olduğu bu dönemde çocuk kitapları seslendirmeye karar verdiğini anlatan Gülcemal, "Çocuklar kitapları çok seviyor çünkü görsel bir çağdayız. Görsel duyuların, becerilerin çok desteklendiği bir çağdayız. Böyle bir çağda çocukları ekrandan uzak tutmaya çalışıyoruz doğal olarak ama bunun yerine alternatifler sunmuyoruz. Kitap, görsel içerdiği için büyük bir alternatif. Çocukla kitap arasında bir bağ kuruyoruz. Çocuklar kitapları koşarak dinlemeye geliyor. Ayrıca çocuk kitapları nasıl okunur, seslendirilir, vurgulamalara nasıl dikkat edilir, ebeveynlere de bir rehberlik sunmak istedim." ifadelerini kullandı.

Gülcemal, kitapların telif hakkından dolayı zaman zaman sorun yaşadığını, bu nedenle kitap seçiminde zorlandığını dile getirdi.

Yayınevlerine tek tek mesaj attığını aktaran Gülcemal, "Bu zor günlerde müsade ederseniz kitabı okuyabilir miyim, kayıt altında kalmayacak, 24 saat durup silinecek' dedim. Bazı yayınevleri hiç izin vermedi, bazıları çeşitli yöntemler sundu, bazıları da izin verdi. Bu nedenle kitap seçmede biraz zorlanıyorum. Çocukların geri dönüşleri çok güzel, onlar bana sesli mesaj yolluyorlar, ben onlara geri dönüyorum." diye konuştu.

"Ömrümüzde hiçbir zaman elde etmeyeceğimiz bir zaman bolluğuna düştük"

Yazar Ayşe Sevim de "Netyazı" isimli "online" atölyeleri bulunduğunu, burada farklı alanlarda eğitim verdiklerini belirtti.

Koronavirüsle birlikte evde kalma sürecine girildiğini ve insanların sürekli haber dinlediğini, bunun da kaygı düzeyini artırdığını ifade eden Sevim, zaman zaman insanların ümitsizliğe de düştüğünü söyledi.

Sevim, ?zihinlerin dağılıp ferahlaması gerektiğini belirterek, "Normal eğitimlerimizin dışında insanların bu süreçte verimliliğini artıracakları zihinsel bir rahatlama sağlayacak canlı yayın yapıyoruz. Bu canlı yayınları yaparken kastımız hem onların zihinlerini dağıtmak hem de evdeki süreçlerine kaliteli bir zaman yerleştirmek." diye konuştu.

"İki günü birbirine eşit olan ziyandadır." düsturunu devam ettirmek istediklerini ifade eden Sevim, sözlerini şöyle tamamladı:

"İlk hafta herkes bir karambol, bir moral bozukluğu yaşadı. Ancak on günden sonra bizim artık buna alışmamız ve geri kalan kısmı panik havasında değil, üretme aşamasında geçmeliyiz. Pek çok anne şu an evde, aynı zamanda çocuğunun öğretmeni konumunda. Bunu en iyi şekilde, surat asmadan, iyi bir moralle gerçekleştirmemiz gerekiyor. Ömrümüzde hiçbir zaman elde etmeyeceğimiz bir zaman bolluğuna düştük. Canlı yayınlarda buna da hatırlatıyoruz, daha çok psikolojiyle ilgili yayınlar yapsak da spor hocalarını, avukatları, robotik kodlama hocalarını konuk ediyoruz."

Koronavirüs günleri nde anneler ve çocuklar online eğitim ve masalla sosyalleşiyor

Koronavirüs, Torun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:38 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri Salgının başladığı Vuhan'da topluma taşıma araçları kontağa basıyor Mikrobiyoloji uzmanı Dr. Mehmet Ulusoy, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti
Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor Galatasaray'ın talip olduğu Lucas Quarta'yı Real Madrid ve Valencia da istiyor         
18:10
İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri İBB Bilim Kurulu'ndan koronavirüs salgınına karşı 8 maddelik öneri         
18:10
Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü Osmaniye'deki üreticiler elde kalan binlerce demet ıspanağı Savrun Çayı'na döktü         
18:04
242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor 242 yıllık İngiliz perakende zinciri Debanhams iflasa hazırlanıyor         
17:39
Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık Miguel Trauco: Beşiktaş ile görüştüm ama anlaşamadık         
17:39
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık Bilim Kurulu Üyesi Yamanel: Bulgu vermeyen vakalar nedeniyle maske önermeye başladık         
17:36
Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu Tüfekle oynayan 7 yaşındaki çocuk, 8 yaşındaki ağabeyinin ölümüne neden oldu         
17:36
Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı Rugani'nin nişanlısı isyan etti: 20 gün geçti testim yine pozitif çıktı         
17:20
Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı Koronavirüs kuralını ihlal eden gelin ve damat tutuklandı         
17:20
BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti BDDK, bankalara kredilerin amacı dışında kullanılmamasını tavsiye etti         
17:12
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1339 arttı         
17:07
Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi Altının kilogramı 359 bin 300 liraya yükseldi         
17:06
Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı Son dakika: Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama anının görüntüsü ortaya çıktı         
17:03
Elia, Elia, "Artık dolu statta oynamak istiyorum" diyerek ayrılık kararı aldı         
16:53
Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu Koronavirüsü yenen doktor, ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu         
16:44
Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı Koronavirüs Diyarbakır ciğerini de vurdu! Satışlar yüzde 90 azaldı         
16:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından BDDK da Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu         
16:34
Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım Sokağa çıkma yasağı olan genç kızdan tuhaf tepki: Canım istedi çıktım         
16:32
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı         
16:31
İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu İki gün önce yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvuran yaşlı çift, evlerinde ölü bulundu         
16:30
Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı Caner Erkin'in menajerinden Fenerbahçe açıklaması: Görüşme olmadı         
16:25
New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek New York'ta korkunç manzara! Koronadan ölenler, İspanyol gribinden ölenlerin olduğu yere gömülecek         
16:24
Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü Esenyurt'ta bir binada meydana gelen patlama sonrası olay yeri savaş alanına döndü         
16:23
DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz DSÖ'den koronavirüsle mücadele eden ülkelere kritik uyarı: Önlemler erken bırakılırsa başa döneriz         
16:22
Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi Son Dakika: Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi         
16:20
Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı Son Dakika: İstanbul Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 3 yaralı         
16:14
Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu Koronavirüs salgınında kartla en çok harcama yapılan üç sektör belli oldu         
16:06
Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi Tunceli'de bulunan cansız bedenin Esma Kılıçarslan'a ait olduğu tespit edildi         
16:03
Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi Tıbbi maske nasıl kullanılmalı, nelere dikkat edilmeli? Sağlık Bakanlığı'ndan videolu anlatım geldi         
16:02
Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti Galatasaray'a 10 milyon euro teklif eden Al Sadd, Falcao'yu ikna etti         
15:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2020 18:40:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Koronavirüs günleri"nde anneler ve çocuklar "online" eğitim ve masalla sosyalleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]