"Koronavirüs günleri"nde sokak hayvanları aç bırakılmıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Koronavirüs günleri'nde sokak hayvanları aç bırakılmıyor - Son Dakika

"Koronavirüs günleri"nde sokak hayvanları aç bırakılmıyor

6 saat önce

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için kaymakamlık, dernekler ve gönüllülere 6 ton mama dağıtıldı.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için kaymakamlık, dernekler ve gönüllülere 6 ton mama dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığının sokak hayvanları için yayımladığı genelgenin ardından Edirne Valiliği koordinasyonuyla sokak hayvanları için mama verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 1. Bölge'ye bağlı Edirne Şube Müdürlüğüne gelen dernek temsilcileri ve gönüllülerin araçlarına, sokak hayvanlarını beslemeleri için çuval çuval mama yüklendi.

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi Yağmur Islattı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle dünyanın zor zamanlar yaşadığını hatırlattı.

Koronavirüsün hayvanları da etkilediğini belirten Islattı, "Hayvanlar için iki ciddi boyutu var koronavirüsün. Birincisi, hayvanlara yiyecek sağlanan çoğu fabrika ve lokantanın kapalı olmasından kaynaklı açlıkla burun buruna gelmiş durumdalar. İkincisi de bazı bilinçsiz vatandaşların, hayvanlardan insanlara virüsün bulaşacağı korkusuyla hayvanlarını terk ediyor olmasıyla karşı karşıyayız. Bilim insanları bunu açıkladılar 'lütfen hayvanlarınızı terk etmeyin, böyle bir bulaşma yok' diye." ifadelerini kullandı.

Islattı, duyarlılığı nedeniyle Edirne Valisi Ekrem Canalp'e duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci de mama dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Salgın döneminde sokak hayvanları derneklerinin de zor zamanlar yaşadığına dikkati çeken Cebeci, "Sokak hayvanlarımızı besleyemez duruma gelmiştik. Valiliğimiz sağ olsun yetişti ve bize mama tesliminde bulundu. Bunun için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Enez Doğal Yaşamı Çevreyi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Selma Yılmaz ise salgın günlerinde her alanda birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edildiğini belirtti. Sokak hayvanlarının aç bırakılmadığını anlatan Yılmaz, Vali Canalp'e teşekkür ederek mama yardımının devam etmesini beklediklerini dile getirdi.

Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 11:00 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cübbeli Ahmet Hoca: Camiler bir cuma önce kapatılmalıydı çünkü bütün umreciler camideydi
Koronavirüs ile mücadelede ön saftaki sağlıkçılar yaşadıkların anlattı Koronavirüsü atlatan sunucu Burak Akkul yaşadıklarını anlattı İranlı "Zombi gelin" koronavirüse yakalandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum Türkiye'nin duayen profesörlerinden Sedat Tellaloğlu da koronavirüse yenik düştü İBB, sokağa çıkma yasağında çalışacak toplu ulaşım araçlarının saatlerini paylaştı Kıymada dikkat çeken fiyat farkı: Beşiktaş'ta 50, Sarıyer'de 65 liradan satılıyor Akşener infaz yasasını eleştirdi: Gamze'nin katili 9 yıl sonra aramıza katılacak "Koronavirüs yaz aylarında bitecek" teorisini çürüten deney: Virüs, 92 derece 15 dakikada yaşadı Annesini kaybeden kadın, okuttuğu mevlidi koronavirüs nedeniyle sosyal medyadan yayınladı Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı 'Sahte peygamber' Evrenosoğlu'nun ölmeden önce, görüşmelerini sızdıran kişilere dava açtığı ortaya çıktı Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti Mircea Lucescu, Beşiktaş'ı reddetti         
17:25
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı         
17:18
Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu Sokağa çıkma yasağına saatler kala Güngören'de marketler önünde uzun kuyruklar oluştu         
17:06
Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de 17 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 296 kişi daha hayatını kaybetti         
17:04
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapanlara 500 bin liraya kadar ceza kesebilecek         
16:56
Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu Almanya'da kuralları hiçe sayan yetkililer, hep birlikte aynı asansöre doluştu         
16:47
Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı Merkez Bankası, koronavirüse karşı ilave tedbirler aldı         
16:45
Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir Newcastle United'ın Prens Selman tarafından alınması Premier Lig'de dengeleri değiştirebilir         
16:45
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 576'ya yükseldi         
16:38
Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi Son Dakika: Motorine 10, benzine 15 kuruş zam geldi         
16:32
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi         
16:24
Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti Tarihçi yazar Orhan Koloğlu hayatını kaybetti         
16:23
Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek Japonya, koronavirüs nedeniyle vatandaşlarına kişi başı 6 bin 400 TL destek verecek         
16:12
Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı Samsun'da sokağa çıkma yasağı öncesi balık satışlarında patlama yaşandı         
15:59
Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun Ebru Şallı'nın vefat eden oğlunun "Anneme aşığım" dediği video izleyenlerin yüreğini yaktı         
15:56
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti         
15:53
Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik Saplantılı şahıs tarafından öldürülen Gamze'nin ablası: Peşinde biri olduğunu söyleseydi hakkından gelirdik         
15:50
Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı Son Dakika: İstanbul Valisi, kentte bugüne kadar dağıtılan maske sayısını paylaştı         
15:44
Koronavirüsü yenen doktor Koronavirüsü yenen doktor "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti         
15:41
İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı İsveç Prensesi, koronavirüsle mücadele için üç günlük eğitimin ardından hastanede çalışmaya başladı         
15:40
Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak Kirasını ödeyemediği için evden atılmakla tehdit edilen kadına yardım yağdı! Fazla gelen yardımları paylaşacak         
15:33
Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak Türk otomotiv şirketi Karsan, 20 Nisan'da üretime tekrar başlayacak         
15:26
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü         
15:24
Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım         
15:22
Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada Samsun'da boş mezarın içine düşen kadının o anları kamerada         
15:21
Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti Milli Savunma Bakanlığı, yüzde 100 yerli mekanik solunum cihazı üretti         
14:56
Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor Prof. Dr. Ercümen Ovalı'nın koronavirüs tedavisi için bulduğu ilaca Bilim Kurulu üyesinden ilk yorum: Zaten deneniyor         
14:43
Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt Önerdiği ilacı diğer ülkeler kullanıyor mu? Ovalı'dan eleştirilere yanıt         
14:42
8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı 8 yaşındaki oğlu vefat eden Ebru Şallı'ya taziye mesajı yağdı         
14:40
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı         
14:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2020 17:29:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Koronavirüs günleri"nde sokak hayvanları aç bırakılmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]