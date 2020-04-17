"Koronavirüs günleri"nde sokak hayvanları aç bırakılmıyor

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının beslenmesi için kaymakamlık, dernekler ve gönüllülere 6 ton mama dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığının sokak hayvanları için yayımladığı genelgenin ardından Edirne Valiliği koordinasyonuyla sokak hayvanları için mama verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 1. Bölge'ye bağlı Edirne Şube Müdürlüğüne gelen dernek temsilcileri ve gönüllülerin araçlarına, sokak hayvanlarını beslemeleri için çuval çuval mama yüklendi.

Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Edirne Temsilcisi Yağmur Islattı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle dünyanın zor zamanlar yaşadığını hatırlattı.

Koronavirüsün hayvanları da etkilediğini belirten Islattı, "Hayvanlar için iki ciddi boyutu var koronavirüsün. Birincisi, hayvanlara yiyecek sağlanan çoğu fabrika ve lokantanın kapalı olmasından kaynaklı açlıkla burun buruna gelmiş durumdalar. İkincisi de bazı bilinçsiz vatandaşların, hayvanlardan insanlara virüsün bulaşacağı korkusuyla hayvanlarını terk ediyor olmasıyla karşı karşıyayız. Bilim insanları bunu açıkladılar 'lütfen hayvanlarınızı terk etmeyin, böyle bir bulaşma yok' diye." ifadelerini kullandı.

Islattı, duyarlılığı nedeniyle Edirne Valisi Ekrem Canalp'e duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Sevinç Cebeci de mama dağıtımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Salgın döneminde sokak hayvanları derneklerinin de zor zamanlar yaşadığına dikkati çeken Cebeci, "Sokak hayvanlarımızı besleyemez duruma gelmiştik. Valiliğimiz sağ olsun yetişti ve bize mama tesliminde bulundu. Bunun için teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Enez Doğal Yaşamı Çevreyi Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkan Yardımcısı Selma Yılmaz ise salgın günlerinde her alanda birlik ve beraberlik duygusuyla hareket edildiğini belirtti. Sokak hayvanlarının aç bırakılmadığını anlatan Yılmaz, Vali Canalp'e teşekkür ederek mama yardımının devam etmesini beklediklerini dile getirdi.