Koronavirüs günlerinde gıda güvenliği - Son Dakika

Mutfaklarda hijyen standardını sağlamak her dönemin konusu olsa da koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu günlerde ayrı bir önem kazandı. ISS Mükemmellik Merkezi'nden yapılan açıklamaya görevirüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra mutfaklardaki hijyen uygulamalarına da tam uyulması gerektiğine dikkat çekildi.



Dünyada hızla yayılmaya devam eden koronavirüs (kovid-19) küresel anlamda bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Bilim adamları, yeni koronavirüse karşı bir aşı ve tedavi şu ana kadar bulamamış olsalar da, çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi koronavirüse karşı alınan önlemlerin en başında yine bağışıklık sistemini güçlü kılmak geldiği belirtiliyor. Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdalar ile dengeli beslenme büyük önem taşırken, mutfaklardaki hijyen kurallarını eksiksiz uygulamak da yine virüse karşı koruyucu tedbirleri oluşturuyor. ISS Mükemmellik Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, virüsten korunmak için bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra mutfaklardaki hijyen uygulamalarına da tam uyulması gerektiğine dikkat çekildi.



Alışverişte maksimum dikkat



Tüketicilerin güvenilir noktalardan paketli, sağlıklı içeriğe sahip, taze görünümlü ve etiket bilgileri okunabilir ürünleri satın alması özellikle önerildiği belirtilen açıklamada, "Bunun yanı sıra mutfaklarda kullanılan ekipmanların genel temizliği ve hijyeni de çok daha önemli hale gelmiş durumda. Alışveriş poşetlerinin ve paketlerin yemek hazırlığı yapılan tezgahlara ve masalara doğrudan konulmaması, temas ettiğindeyse dezenfekte edilmesi önem taşıyor. Alınan ürünler uygun yapıya sahip ise yıkanabiliyor, değilse ambalajları silindikten sonra buzdolabına yerleştirilebiliyor. Yemek hazırlığında kullanılan kesme tahtaları, bıçak gibi ekipmanların ise kullanıldıktan sonra çok fazla bekletilmemesi, kaba kirinin alınması ve bulaşık makinesinde yıkanması gerekiyor." denildi.



Bununla birlikte yeni tip koronavirüsün gıda kaynaklı bulaşıcılığıyla ilgili kesin bir bilgi olmadığının altını çizilen açıklamada; "Yemek hazırlığı yapan kişilerin başta el temizliği olmak üzere kişisel hijyenlerine en üst düzeyde özen göstermeleri şart. Herhangi bir rahatsızlık belirtisi hisseden kişinin yemek hazırlığı yapmaması veya eldiven ve maske ile yapması tavsiye ediliyor." ifadelerini kullandı.



Yıkama suyuna sirke ve limon takviyesi



Ayrıca bu dönemde sebze ve meyvelerin yıkama suyuna asetik asit içerikli sirke veya limon suyu eklenmesi, bununla birlikte gıdaların yeterli süre ve sıcaklıkta pişirilmesi hayati derecede önemli olduğunu vurgulanan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz süreç içerisinde az pişmiş ürün gruplarının tercih edilmemesi gerekiyor. Buna karşın tüm yaş grupları için bol sıvı alınması, taze sebze-meyve tüketiminin artırılması ve dengeli beslenme öneriliyor. Kırmızı renkli meyveler ve sebzeler, turşu ürünleri ve yoğurt gibi probiyotik ürünler de bağışıklığa pozitif etki eden besinler arasında yer alıyor. Bir başka konu ise bulaşık makinelerinin basket, yıkama ve durulama kollarının temizliğinin sürekli kontrol edilmesi. Bulaşık makinelerinin uygun sıcaklıkta (minimum 50 derece) ve sürede çalıştırılması kullanılan ekipmanların temizliğini tam anlamıyla sağlamaya yardımcı oluyor." denildi. - İSTANBUL