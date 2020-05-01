Koronavirüs günlerinde online tiyatro - Son Dakika

İSTANBUL Şehir Tiyatroları, salgın nedeniyle eve kapanan seyircinin ayağına gidiyor. Şehir Tiyatroları, 5 oyunu online olarak yayınlayacak. Mayıs ayında Aşk-ı Memnu, Pembe Konağın Gelinleri, Yedi Kocalı Hürmüz, İstanbul Efendisi ve Surname 2010, online olarak yeniden seyircinin karşısına çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Şehir Tiyatroları en beğenilen 5 oyunu mayıs ayında, İBB Şehir Tiyatroları ve İBB Kültür Sanat Youtube adreslerinden seyirci ile buluşturacağını açıkladı.

Yayınlanacak oyunların programı şöyle:

"Aşk-ı Memnu" 3 Mayıs 2020 Pazar 15: 00

"Pembe Konağın Gelinleri" 10 Mayıs 2020 Pazar 15: 00

"Yedi Kocalı Hürmüz" 17 Mayıs 2020 Pazar 15: 00

"İstanbul Efendisi" 24 Mayıs 2020 Pazar 15: 00

"Surname 2010" 31 Mayıs 2020 Pazar 15: 00

AŞK-I MEMNU

PEMBE KONAĞIN GELİNLERİ

Satış işlemleri süren bir konakta, konağın son gelini Suzan ile eskici Antranik karşılaşırlar. Değişik karakterlerde ve ilginç davranışları olan konağın gelinleri üzerine konuşan bu ikili, bir yanıyla da onların yaşadıklarını, düşüncelerini canlandırırlar. İstanbul'un ve ülkenin toplumsal ve değer değişimini sunan oyun, insanların süreç içindeki yaklaşımlarını da sorguluyor. Gülsün Siren'in yazdığı, Engin Gürmen 'in yönettiği, Zihni Göktay , Funda Postacı'nın rol aldığı oyun, İBB Şehir Tiyatroları'nda ilk kez 1999 yılında sahnelendi.

YEDİ KOCALI HÜRMÜZ

Sadık Şendil 'in 1967 yılında yazdığı, İBB Şehir Tiyatroları'nda 2005 yılında ilk kez sahnelenen oyun, kadın-erkek ilişkilerine aşk ve para ekseninde komik unsurları da ön plana çıkararak bakıyor. Oyun, ekonomik sıkıntılar nedeniyle ihtiyaçlarını beş kocaya paylaştıran Hürmüz'ün yaşantısını sahneye taşıyor.

İSTANBUL EFENDİSİ

İstanbul Efendisi'nde, kızına uygun bir damat adayı bulmak için, dönemin batıl inançlarına bel bağlayan bir babanın gülünç durumu anlatılıyor. Oyun, 2008 yılında İBB Şehir Tiyatroları'nda ilk kez sahnelendi.

SURNAME 2010

Kocasının ölümünün ardından açtığı sahafında, özel bir nedenle geceyi bekleyen Sühendan Hanım, kocasına ait hiç görmediği notlarla karşılaşır. Bu notlar, kocasının kendisi için düşündüğü "sözde şenliğeö dair fikirleri içermektedir. Yazılanları şaşkınlıkla okumaya başlayan Sühendan Hanım; kendisini bir düşün içinde, geçmiş ile bugünün İstanbul'u arasında gerçekleşen bir şenliğin tam ortasında bulur. Yiğit Sertdemir'in yazıp yönettiği oyunda; Ayşem Yağmur Ulusoy, Can Alibeyoğlu, Ceren Hacımuratoğlu, Derya Keykubat, Derya Yıldırım, Elyesa Çağlar Evkaya, Engin Akpınar, Eraslan Sağlam, İrem Erkaya, Mana Alkoy, Mehmet Soner Dinç, Mert Aykul, Özgür Atkın, Özgür Tanık, Seda Fettahoğlu, Semah Tuğsel, Seza Güneş, Şeyda Arslan, Uğur Dilbaz, Yiğit Sertdemir, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor. Oyun, 2010 yılında İBB Şehir Tiyatroları'nda ilk kez sahnelendi.