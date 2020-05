Koronavirüs günlerinde su böreğine talep arttı - Son Dakika

ERZURUM'un eşsiz lezzetlerinden su böreği üretim yerlerinde ramazan yoğunluğu yaşanıyor. İşletmesinde su böreği üreten Serkan Akköse, "Her ramazanda yoğunluk yaşıyorduk ancak bu ramazan talep daha fazla. Diğer günlere oranla talep 3-4 kat fazla arttı. Biz bunu insanların sokağa çıkamamasına yoruyoruz" dedi.

Erzurum'da ramazan sofralarının vazgeçilmez lezzeti su böreğine talep arttı. Makineyle açılan hamurlar, kaynar suda haşlandıktan sonra yöreye has civil peynir ve maydanoz eklenerek üst üste diziliyor. Tepsi tepsi yapılan tereyağlı su börekleri, dönen ocaklarda pişiriliyor. Börekler, civil peynirli ve maydanozlunun yanı sıra tercihe göre, mantarlı kaşarlı, patatesli, kaşarlı, kıymalı ve pastırmalı kaşarlı olarak da hazırlanıyor. Harıl harıl çalışarak, sipariş yetiştirilen su böreği işletmesinde, koronavirüs salgını nedeniyle hijyen kurallarına azami özen gösteriliyor. Sosyal mesafe kuralına dikkat ederek çalışan işçilerin yarım saatte bir de ateşleri ölçülüyor.

'TALEP 3-4 KATINA ÇIKTI'

Her ramazan yoğunluğun çok fazla olduğunu ancak koronavirüs nedeniyle bu yıl talebin daha da arttığını söyleyen işletmeci Serkan Akköse, "Her ramazan başlangıcında yoğunluk çok olur. Bu ramazan biraz daha yoğun. Biz bunu insanların sokağa çıkamamasına yoruyoruz. Vardiyalarımız var sabah 4'te başlıyor. Sahura kadar devam ediyoruz. Talebe göre de vardiyayı artırıyoruz. 1200-1300 tepsiye kadar yapabiliyoruz. Şu an il dışının talebi fazla. İftara kadar Erzurum'un üretimini yapıyoruz. İftardan sahura kadar da il dışındaki siparişleri hazırlıyoruz. Kargo ile bütün illere gönderiyoruz. 44 kişiyiz üretimde çalışan. Ramazan nedeniyle talep 3-4 katına çıktı. Bu ramazan biraz daha fazla, geçen sene bu kadar değildi. Yasaklarda da unlu mamul üretim yeri olduğu için kapatılmadık. Paket servisimiz var. İnsanlar sıcak sıcak iftar sofralarında böreği buldular. Bundan dolayı zannediyorum bu ramazan daha yoğun" diye konuştu.

'ZATEN HASSASTIK, KORONAVİRÜS NEDENİYLE DAHA DA HASSASIZ'

Koronavirüse karşı önlemlerini aldıklarını vurgulayan Akköse, " Sağlık Bakanlığı , İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün belirlediği bütün kriterlere uyuyoruz. Bundan önce de zaten çok hassastık, koronavirüsten dolayı biraz daha da hassasız. Kıyafet, eldiven, maske kullanıyoruz. Her yarım saatte bir ateş ölçümü yapılıyor. Virüsün bugüne kadar gıdadan bulaştığına dair bir şey duymadık. Bir de yüksek derece ısıya dayanmıyor bunu biliyoruz. Böreklerimiz 110 derecede haşlanıyor, 110 derecede tekrar kızarıyor. Virüsün gıda maddesinde olmadığından dolayı işlerde düşme eksilme olmadı" dedi.

'RAMAZAN VE BAYRAM SOFRALARININ VAZGEÇİLMEZ TADI'

Su böreğinin ramazan ve bayram sofralarının vazgeçilmezi olduğunu söyleyen çalışanlardan Seda Çeler ise "Erzurum sofralarının vazgeçilmezi su böreğini ev kadınlarıyla beraber yapıyoruz. Ramazan ve bayram sofralarının vazgeçilmez tadıdır. Un, yumurta ve tuzla hazırladığımız hamuru iyice yoğurduktan sonra açarak haşlıyoruz. Sonra soğuk sudan geçirdiğimiz yufkalarımızı tereyağı ile yağlandırıyoruz. Civil peynir ve maydanozla lezzetlendirip, dönen ocaklarımızda pişiriyoruz" dedi.