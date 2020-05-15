Koronavirüs günlerini tavşanları

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde kal" çağrılarına uyan Mırık ailesi, streslerini evde besledikleri "Ceylan ve Pamuk" adlı tavşanlarıyla atıyor.

Koronavirüs nedeniyle birçok insan birlikte yaşadığı evcil hayvanını hastalık bulaşacağı endişesiyle pansiyonlara, bakımevlerine, barınaklara hatta sokağa bırakırken Samsun'da 3 çocuk babası Turan Mırık ve ailesi, "Evde kal" çağrılarına uyarak gününü evde tavşanları ile geçiriyor.

"Pamuk ve Ceylan" adlı tavşanları ile birlikte pencereden, sokağa çıkanları izleyen baba Mırık, onlarla oyun oynuyor ve birlikte uyuyor.

Sıkıntılı günleri evinde tavşanları ile geçiren Mırık ailesinin çocukları da Pamuk ve Ceylan'la stres atıyor.

"Bunlar bizim evin neşe kaynağı"

Turan Mırık, AA muhabirine, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamadığını ve gününü tavşanları ile eğlenerek geçirdiğini söyledi.

Tavşanlarını çocuk gibi kucağında salladığını anlatan Mırık, "Çocuk gibi onlarla oynayıp seviyorum. Bunlar bizim evimizin neşe kaynağı, çocuklarım da bunlarla oynuyor. Evde vakit geçmiyor, ama onlarla oynadıkça zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum." dedi.

Evcil hayvanlarını koronavirüs bulaşacağı endişesi ile sokağa bırakan insanlara seslenen Mırık, "Çok yazık, bu dünya sadece bizim değil, hepimizin. Hayvanlar sokaklarda aç ve susuz kalıyor. Nasıl bu hayvanları sahiplendiyseniz sokağa bırakmayın. Bu canlara kıyılır mı? Hayvanları sevmeyen insanları da sevemez." diye konuştu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ender Mırık ise tavşanların oyun oynayarak evi dağıttığını ancak onları izlemenin de büyük keyif verdiğini dile getirdi.

Hayvanlardan insanlara koronavirüs bulaşmadığını aktaran Mırık, "Onun için insanlarımız sahiplendiği evcil hayvanları sokağa terk etmesin. Bu zor ve kötü günlerde evcil hayvanlar evde stres atan ve keyif veren canlılardır." ifadesini kullandı.